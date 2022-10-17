Українське МЗС офіційно звинуватило Іран у співучасті в агресії РФ проти України
Іран продовжує спонсорувати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, продаючи безпілотники Російській Федерації
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Повідомляється, що надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України.
"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - закликали в міністерстві.
Опісля, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів ЄС із закликом накласти санкції на Іран, за допомогу Росії здійснювати терор проти українців.
"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.
- Пізніше, 16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha
- Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.
- Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.
- Пізніше 17 жовтня стало відомо, що ЄС запроваджує нові санкції проти Ірану
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