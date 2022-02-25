Українська ППО збила ворожий літальний апарат у Києві: горить житловий будинок, поранено трьох людей

Про це повідомив радник глави МЗС Антон Геращенко.



У МВС повідомили, що ворожий літальний апарат було збито українським ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а.



За інформацією ДСНС, вогонь спалахнув близько 04:20 внаслідок влучання ВНП у багатоповерховий житловий будинок, що складається з двох секцій: перша секція - 10-поверхова: влучання на рівні 1-2 поверху; друга секція - 16-поверхова: влучання на рівні 8-9 поверхів). Також є загроза руйнування будівлі.



Рятувальники залучили 11 одиниць техніки.



ДСНС отримує від мешканців повідомлення про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.



Сухопутні війська ЗСУ заявили, що РФ обстріляла мирні райони Києва.



"Українська ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", - пояснили військові.



Вони закликали громадян зберігати спокій, допомагати одне одному, отримувати інформацію тільки з офіційних джерел, а за можливості - ставати до лав ТрО.



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок є троє поранених, один з них у важкому стані.



Швидкі везуть людей у лікарні.



На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.





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