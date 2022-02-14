Українське суспільство заспокоїться, коли йому скажуть, що робити у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - нардеп Соха

Про це він сказав у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Я вважаю так, помилка в тому, що влада робить вигляд, що нічого страшного не відбувається. Я розумію, що ми не повинні нагнітати оцю паніку, але ми повинні чесно казати, що потрібно робити - перше, друге, третє. Тоді суспільство заспокоїться та зрозуміє, що влада має контроль над процесами, коли цього не відбувається - ця паніка починається", - зазначив нардеп.



Він додав, що Рада має виділити додаткові кошти на оборону.



"Стосовно смартфонів чи оборони - я вважаю, що сьогодні в парламенті буде здоровий глузд, всі об'єднаються і всі зроблять правильні кроки стосовно перерозподілу бюджету і, в першу чергу, на оборону", - підсумував він.





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