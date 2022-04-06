Українське видавництво "Лабораторія" відмовилося перевидавати книгу Меркель

Про це повідомив засновник і директор видавництва Антон Мартинов.



Мартинов зауважив, що їхня книга була одним з перших перекладів книги Меркель в Європі.



"Ідея видати цю книжку полягала в тому, щоб показати життя і звитяги сильної й впливової жінки. 16 років на такій високій посаді в першій економіці сучасної Європи. В книзі є чимало цікавих речей і моментів з політичного і особистого життя пані Меркель. Загалом цікава книга і гарно викладений матеріал", - написав видавець.



"І до 24 лютого здавалося, що її стратегія якось працює… Але позиція по НАТО, озвучена повторно вже в умовах повномасштабної війни Росії проти України ексканцлеркою для нас абсолютно не прийнятна. Тому книжка закінчиться на складах і більше її перевидань не буде", - пояснив Мартинов.



"Але знаєте, що важливо? Мені написали й спитали про мою позицію, але ніхто не написав про спалення книг чи подібні ідеї звірства. Ніхто не опустився до цього рівня, розумієте. Серед плюралізму думок панує людяність!", - наголосив засновник та директор видавництва "Лабораторія".





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