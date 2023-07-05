Про подарунок розповіла гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

"Не відпускає мене історія з пікетом Дарини Вдовенко в Харкові. Тому що це – про сміливість мати позицію і захищати її. На цьому тижні таки знайшла Дарину, зателефонувала їй, аби подякувати й висловити захват її вчинком", - написала видавчиня.

Дарина Вдовенко мріє стати дизайнером і створювати обкладинки для книг. Нині вона складає творчі вступні іспити в Харківську державну академію дизайну та мистецтв.

"На знак підтримки й мого особистого захвату Vivat подарував Дарині сертифікат на придбання потрібних їй для навчання книг", - написала Орлова.

"Підтримую і пишаюся! Така молодь формує суспільство майбутнього нашої країни!" - додала вона.

25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла 16-річна Дарина Вдовенко, яка тримала в руках плакат із написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину й казати, що вона стоїть тут за гроші. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".

27 червня Лобода попросила вибачення в активістки й заявила, що більше не вважає її акцію проплаченою.

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