Українське видавництво зробило подарунок дівчині, яка прийшла на концерт із плакатом "Харків без Лободи"
Харківське видавництво Vivat подарувало сертифікат на придбання книжок юній активістці Дарині Вдовенко, яка протестувала на концерті співачки Світлани Лободи
Про подарунок розповіла гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Не відпускає мене історія з пікетом Дарини Вдовенко в Харкові. Тому що це – про сміливість мати позицію і захищати її. На цьому тижні таки знайшла Дарину, зателефонувала їй, аби подякувати й висловити захват її вчинком", - написала видавчиня.
Дарина Вдовенко мріє стати дизайнером і створювати обкладинки для книг. Нині вона складає творчі вступні іспити в Харківську державну академію дизайну та мистецтв.
"На знак підтримки й мого особистого захвату Vivat подарував Дарині сертифікат на придбання потрібних їй для навчання книг", - написала Орлова.
"Підтримую і пишаюся! Така молодь формує суспільство майбутнього нашої країни!" - додала вона.
- 25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла 16-річна Дарина Вдовенко, яка тримала в руках плакат із написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину й казати, що вона стоїть тут за гроші. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".
- 27 червня Лобода попросила вибачення в активістки й заявила, що більше не вважає її акцію проплаченою.
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