Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українське військо уразило 17 районів зосередження ворога й 5 пунктів управління

Українське військо уразило 17 районів зосередження ворога й 5 пунктів управління

8 листопада, 2022 вiвторок
07:56
війна з Росією На фото Збройні сили України

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 7 листопада, завдала по ворогу 24 удари, також ЗСУ збили ворожий літак Су-25, безпілотник "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10"

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, під ураження авіації потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

Також за минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БПЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

  • Раніше українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Юрій Солиган
Автор Христина Парубій
7 листопада, 2022 понедiлок
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
Укренерго
6 листопада, 2022 неділя
Аварійні відключення електроенергії застосовуватимуть в Києві та ще сімох областях, - Укренерго
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 38.8
    Продаж 39.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
08:45
Микола Княжицький
Хто і чому штовхає Україну до "Мінська-3"
08:44
Ракетний удар
РФ вдарила ракетами по Запорізькій області, є пошкодження
08:34
Неймар
Збірна Бразилії оприлюднила склад на чемпіонат світу-2022
08:30
Росія і далі вбиває цивільних
У Ямполі на Донеччині знайшли тіла ще чотирьох вбитих росіянами під час окупації цивільних
08:24
білоруські військові лукашенко
У Білорусі формують російсько-білоруське угруповання військ, - Генштаб 
08:14
гаубиця FH-70
Сили оборони відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів
07:56
Ворог продовжує активні обстріли Дінпропетровщини
Окупанти вночі гатили по Нікопольщині: понівечені будинки, підприємства й газовід
07:40
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Горлівці й Сватовому
07:11
Дональд Трамп
Дональд Трамп анонсував "велику заяву"
07:06
окупанти
Угруповання окупантів у Новософіївці поповнили підрозділом чеченців, а в Енергодарі посилюють контррозвідувальні заходи, - Генштаб
07:01
УПЛ: результати та розклад матчів 12-го туру чемпіонату України
06:45
путлер путін хуйло
В ISW назвали фігури, від яких залежний Путін
06:02
яхта Алішера Усманова
У Німеччині з яхти російського олігарха Усманова конфіскувала картини на €5 млн
06:01
Інтернет
Історичний мінімум. Росія серед лідерів у світовому рейтингу цензури інтернету
05:36
Bitcoin
Понад $3,3 млрд. У США в хакера конфіскували рекордну суму у біткоїнах
05:30
Ненсі Пелосі
Пелосі заявила, що напад на її чоловіка вплине на рішення про політичну кар'єру
05:09
Sukhoi Superjet авіакомпанії Red Wings
У Росії третій впродовж тижня інцидент з пасажирським літаком. Борт із Стамбула аварійно приземлився в Сочі
04:45
Китайський дрон Wing Loong-3
Дальність польоту понад 10 тис. км з вантажем у 2 тонни: Китай представив новий безпілотник
04:18
Джейк Салліван
Байден підтвердив переговори Саллівана з росіянами щодо війни в Україні та ядерної безпеки
03:51
На Півдні авіація ЗСУ завдала 8 ударів, а артилерія відпрацювала понад 180 вогневих завдань
03:23
Корабкль зі зерном з України у порту Сенегала
В Одеській ОВА переконані, що "зернова угода" буде продовжена 19 листопада
02:55
Міністри оборони США та Італії обговорили допомогу Україні та постачання систем ППО
02:28
Порти Росії потерпають від санкцій. Падіння товарообігу від 50 до 90%
02:01
G20
У Білому домі переконують Україну їхати на саміті G20, навіть якщо там буде РФ
01:34
США та Україна
У США підтримали названі Зеленським умови для переговорів з Росією
01:09
Оновлено
Мрія
"Антонов": у напрямку будівництва другої "Мрії" почалися конструкторські роботи
01:06
Лимтва надісляла в Україну партію генераторів
Литва надала Україні 13 генераторів, другу партію допомоги енергетикам уже готують до відправки
00:51
Свічка пам'яті
В Україні загинув доброволець зі США, воїн Інтернаціонального легіону
00:49
Молдова протести
Щонайменше третина дипломатів у Молдові пов'язані з ФСБ, - ЗМІ
00:24
Євген Пригожин
Безкарність корупціонерів при Путіну. Держдеп відповів на заяву Пригожина про втручання у вибори в США
00:01
світло
Протягом 8 листопада відключатимуть електроенергію в Києві й семи областях. Подробиці
2022, понедiлок
7 листопада
23:41
польща кордон
Будівництво стіни на кордоні з Калінінградом підтримує майже 64% поляків
23:23
Ексклюзив
Світлана Тихановська
Якщо Лукашенко визнає окуповані території частиною РФ, Захід має визнати Тихановську президенткою Білорусі, - член Сейму Польщі
23:05
Зеленський
Зеленський назвав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією
23:00
без світла
Укренерго: Найскладніша ситуація – на Київщині й Харківщині, але до наступного тижня її, ймовірно, вдасться покращити
22:48
Володимир Зеленський
Донеччина залишається епіцентром божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно, – Зеленський
22:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авіація РФ потрапила у реальні умови і отримала великі втрати. Колонка Сергія Згурця
22:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Україна має працювати із західними суспільствами": Княжицький прокоментував інформацію про схиляння Києва до переговорів з РФ
22:10
Нардепка Наталія Королевська 16 років приховувала нерухомість у Росії, – "Схеми"
22:01
Загарбники п'ять разів за день обстріляли Сумщину: пошкоджено ферму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV