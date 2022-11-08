Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, під ураження авіації потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

Також за минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БПЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Раніше українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.

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