Українські банки очікують рекордного зростання попиту бізнесу на кредити, - НБУ

Про це свідчать результати опитування Національного банку України про умови банківського кредитування.



Згідно з результатами, банки у липні-вересні підтвердили позитивні настрої попередніх опитувань стосовно динаміки кредитування: респонденти зберегли рекордно високі очікування зростання попиту бізнесу на кредити та відзначили подальше зростання попиту на позики з боку домогосподарств.



Зазначається, що у ІІІ кварталі 2021 року попит на бізнес-кредити вчергове зріс, найбільше - на позики малого та середнього бізнесу, гривневі та короткострокові кредити. Визначальними чинниками при цьому стали зниження відсоткових ставок і потреба підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.



За цей період банки також відзначили пом'якшення кредитних стандартів для бізнесу та зростання рівня схвалення заявок.



За даними НБУ, також продовжує зростати попит населення на кредити. Так, три квартали поспіль банки відзначають більшою мірою зростання попиту на іпотечні кредити у порівнянні зі споживчими. Боргове навантаження домогосподарств респонденти оцінили як найнижче за всю історію спостережень.



Водночас, у ІІІ кварталі учасники опитування відзначили зростанян процентного та кредитного ризиків, а також зменшення ризику ліквідності.



За інформацією регулятора, у наступні 12 місяців 92% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств та 79% - корпорацій. Очікування зростання попиту на кредити з боку бізнесу є рекордно високими з 2016 року.



Зазначається, що у вересні-грудні банки не планують в цілому змінювати кредитні стандарти для корпоративних клієнтів, водночас пом'якшуватимуть стандарти кредитування населення.

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