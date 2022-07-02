Українські біженці можуть безкоштовно повернутися додому з Італії
Посольство України в Італії повідомляє про можливість безкоштовно повернутися додому вимушено переміщеним людям з України. Перший рейс відправиться 6 липня з міста Турин
Про це повідомили на сторінці Посольства у facebook.
"Повідомляємо, що Посольство України в Італії у співпраці з Почесним консульством України в Турині та благодійним фондом "Lo Specchio dei Tempi" реалізує спільний проект із впровадження безкоштовних рейсів до України для наших громадян", - йдеться у повідомленні.
Рейс Турин - Львів відправиться 6 липня о 12:00 від piazza Castello, lato teatro Regio. Бронювати місця можна за номером +39 011 432 67 00.
Автобус з Риму до Львова відправлятиметься 13 липня о 12:00 з автобусної станції вокзалу Tiburtina. Забронювати місце можна зателефонувавши перевізнику за номером +39 342 84 88 966.
- 6 травня уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.
- Станом на 22 травня у Італії перебували близько 120 тис. біженців з України.
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