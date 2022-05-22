У Італії перебувають близько 120 тис. біженців з України
Понад 118 000 людей прибули до Італії з України з початку російського вторгнення в лютому 2022 року
Про це пише TOPnews.media.
Італійський уряд оголосив, що деякі з них будуть розміщені в більш ніж 600 об’єктах нерухомості, які вилучені у організованих злочинних угруповань. У переліку є вілли, особняки, апартаменти та готелі.
Лише в 2021 році влада конфіскувала активи італійських кримінальних авторитетів на суму 1,9 мільярда євро.
Арештованими активами керує організація, відома як Національне агентство з управління активами, конфіскованими від організованої злочинності. Компанія має на обліку понад 40 000 об’єктів нерухомості. Видання повідомляє, що близько третини конфіскованих активів знаходиться на Сицилії – давній точці розташування мафії. У Національному агентстві повідомили, що після того, як їх визнають придатними для проживання, арештоване майно нададуть для користування українцям.
Більшість біженців, які в’їжджають в Італію з України, зосереджені в чотирьох італійських регіонах: Ломбардії, Лаціо, Кампанії та Емілії-Романьї, причому більшість прибули до відповідних столиць Мілана, Риму, Неаполя та Болоньї. Влада сподівається, що ця схема послабить тиск на місцеві житлові фонди внаслідок війни.
- В Італії українських біженців розмістили у приміщеннях, які вилучили у мафії.
- Українці в Італії отримують право на безкоштовну медицину та навчання, після реєстрації в комунах.
- Уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе