У Італії перебувають близько 120 тис. біженців з України

Про це пише TOPnews.media.

Італійський уряд оголосив, що деякі з них будуть розміщені в більш ніж 600 об’єктах нерухомості, які вилучені у організованих злочинних угруповань. У переліку є вілли, особняки, апартаменти та готелі.

Лише в 2021 році влада конфіскувала активи італійських кримінальних авторитетів на суму 1,9 мільярда євро.

Арештованими активами керує організація, відома як Національне агентство з управління активами, конфіскованими від організованої злочинності. Компанія має на обліку понад 40 000 об’єктів нерухомості. Видання повідомляє, що близько третини конфіскованих активів знаходиться на Сицилії – давній точці розташування мафії. У Національному агентстві повідомили, що після того, як їх визнають придатними для проживання, арештоване майно нададуть для користування українцям.

Більшість біженців, які в’їжджають в Італію з України, зосереджені в чотирьох італійських регіонах: Ломбардії, Лаціо, Кампанії та Емілії-Романьї, причому більшість прибули до відповідних столиць Мілана, Риму, Неаполя та Болоньї. Влада сподівається, що ця схема послабить тиск на місцеві житлові фонди внаслідок війни.

В Італії українських біженців розмістили у приміщеннях, які вилучили у мафії.

Українці в Італії отримують право на безкоштовну медицину та навчання, після реєстрації в комунах.

Уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.

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