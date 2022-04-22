Українські біженці можуть працювати в Данії, навіть якщо ще не отримали дозволу на проживання

Про це повідомляє видання The Local Denmark.



За даними видання, вимушено переселеним людям з України, які подають заяву на проживання в Данії за спеціальним законом, не потрібен дозвіл на роботу, а лише квитанція, що підтверджує, що вони подали заяву.



"Багато українців у Данії хочуть працювати. Водночас ми чуємо від компаній, що їм потрібні люди. Але обробка їх заявок займає небагато часу. Тому я вирішив, що люди, які подають заяву на проживання згідно зі спеціальним законом, можуть прийматися на роботу з п’ятниці (22 квітня)", – йдеться у заяві міністра імміграції та інтеграції Маттіаса Тесфайе.



Раніше роботодавці скаржилися на тривалий час розгляду заяв на проживання для українців, які чекали, щоб почати працювати, повідомляє телекомпанія DR.



Раніше міністр імміграції та інтеграції Маттіас Тесфайе повідомляв, що українським біженцям більше не потрібно буде чекати оформлення документів, щоби почати працювати, якщо їм запропонують роботу в Данії.



За даними міністерства, станом на 19 квітня 23 086 людей подали заявки на проживання в Данії за спеціальним українським законом. Видано 5423 дозволи.

Нагадаємо, у Австрії створили платформу, щоб допомогти українським біженцям знайти роботу.