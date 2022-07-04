Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

ЄБА закликає уряд вжити заходів та зняти напругу навколо податкового резидентства українських громадян за кордоном.

Проблема полягає в тому, що часто українські біженці продовжують дистанційно працювати на українські підприємства чи інші організації, отримуючи заробітну плату та сплачуючи всі необхідні податки та відрахування.

Однак відповідно до правил, які існують у переважній більшості країн, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування та піддаватимуться ризику подвійного оподаткування.

Це означає, що як сплине цей термін, їм доведеться платити податки як в Україні, так і в країні їх фактичного перебування.

"Схожою є і ситуація з оподаткуванням доходів від підприємницької діяльності/надання незалежних послуг ФОП на території іншої держави. Враховуючи, що через війну деякі громадяни були вимушені виїхати з країни ще у лютому, питання набуття податкового резидентства іншої держави у них має виникнути вже наприкінці серпня, тобто менше, ніж за 2 місяці", – йдеться у пресрелізі.

Наразі вкрай важливо не залишати питання напризволяще, а негайно братися до роботи із іноземними партнерами та всередині країни задля вирішення проблеми подвійного оподаткування, наголосила асоціація.

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