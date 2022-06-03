Українські біженці звільняють болгарські готелі, - Reuters

Про це пише Reuters.

Видання розповідає про Анастасію Зайцеву, вона чекала на автобус з двома маленькими дітьми біля курортного готелю на Чорному морі. Там вони оселились у березні.

Жінка є однією з десятків тисяч біженців, яких болгарська влада сподівалася переселити до кінця травня через скорочення субсидій і початок літнього сезону відпусток, коли підприємства на узбережжі Чорного моря заробляють більшу частину своїх грошей. Оскільки її власних грошей не вистачає, 35-річна Анастасія Зайцева та багато хто, покладаються на болгарську владу.

"Ми весь день перевіряли нашу електронну пошту та чекали інформації. У мене є гроші, але їх не вистачає, щоб повністю забезпечити дітей. Мене хвилює, куди нас відправлять. Мені потрібен садочок, школа, умови для дітей і якась лікарня", – сказала вона.

Reuters зазначає, що майже 7 мільйонів людей виїхали з України після вторгнення Росії 24 лютого. З початку війни до Болгарії виїхали понад 100 тисяч українських біженців, переважно жінок та дітей.

Уряд розмістив близько 60 000 біженців на пляжних курортах весною. Менеджер готелю Христо Караїлєв повідомив, що в їхньому готелі проживало близько 2500 українців. Після наполягання уряду на звільнені готелів більшість біженців виїхали, за винятком приблизно 175, які залишаться сезонними працівниками на курорті.

Болгарія не має спільного кордону з Україною, але багато біженців втекли туди через Румунію, яка межує з Україною. З наближенням літнього туристичного сезону уряд скоротив фінансові пільги, що виплачувались за кожного біженця власникам готелів.

"Протягом останніх трьох місяців ми надали безпрецедентну підтримку в дуже гарних готелях. Болгарія не може надавати такий розкішний відпочинок нескінченно",- сказав прем’єр-міністр Кирило Петков у травні.

Початкові плани перевезти більшість біженців з готелів Чорного моря до державних будинків для відпочинку провалилися через відсутність інтересу, кажуть чиновники. Офіційні дані свідчать, що за останній тиждень в Україну повернулося близько 16 000 біженців, а уряд змінив курс і відкрив два тимчасові табори біженців поблизу міста Бурґас та в Єлхово біля кордону з Туреччиною.

Станом на 2 червня уряд розмістив близько 3000 біженців у державних закладах, а ще 12000 переселилися до менших готелів, які підписалися на знижені державні субсидії.

12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту.

21 травня для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги.

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