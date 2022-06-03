Українські біженці звільняють болгарські готелі, - Reuters
З початку війни до Болгарії втекли понад 100 тисяч українських біженців. Уряд розмістив близько 60 000 українців на пляжних курортах. З початку літнього сезону вони мають звільнити готелі
Про це пише Reuters.
Видання розповідає про Анастасію Зайцеву, вона чекала на автобус з двома маленькими дітьми біля курортного готелю на Чорному морі. Там вони оселились у березні.
Жінка є однією з десятків тисяч біженців, яких болгарська влада сподівалася переселити до кінця травня через скорочення субсидій і початок літнього сезону відпусток, коли підприємства на узбережжі Чорного моря заробляють більшу частину своїх грошей. Оскільки її власних грошей не вистачає, 35-річна Анастасія Зайцева та багато хто, покладаються на болгарську владу.
"Ми весь день перевіряли нашу електронну пошту та чекали інформації. У мене є гроші, але їх не вистачає, щоб повністю забезпечити дітей. Мене хвилює, куди нас відправлять. Мені потрібен садочок, школа, умови для дітей і якась лікарня", – сказала вона.
Reuters зазначає, що майже 7 мільйонів людей виїхали з України після вторгнення Росії 24 лютого. З початку війни до Болгарії виїхали понад 100 тисяч українських біженців, переважно жінок та дітей.
Уряд розмістив близько 60 000 біженців на пляжних курортах весною. Менеджер готелю Христо Караїлєв повідомив, що в їхньому готелі проживало близько 2500 українців. Після наполягання уряду на звільнені готелів більшість біженців виїхали, за винятком приблизно 175, які залишаться сезонними працівниками на курорті.
Болгарія не має спільного кордону з Україною, але багато біженців втекли туди через Румунію, яка межує з Україною. З наближенням літнього туристичного сезону уряд скоротив фінансові пільги, що виплачувались за кожного біженця власникам готелів.
"Протягом останніх трьох місяців ми надали безпрецедентну підтримку в дуже гарних готелях. Болгарія не може надавати такий розкішний відпочинок нескінченно",- сказав прем’єр-міністр Кирило Петков у травні.
Початкові плани перевезти більшість біженців з готелів Чорного моря до державних будинків для відпочинку провалилися через відсутність інтересу, кажуть чиновники. Офіційні дані свідчать, що за останній тиждень в Україну повернулося близько 16 000 біженців, а уряд змінив курс і відкрив два тимчасові табори біженців поблизу міста Бурґас та в Єлхово біля кордону з Туреччиною.
Станом на 2 червня уряд розмістив близько 3000 біженців у державних закладах, а ще 12000 переселилися до менших готелів, які підписалися на знижені державні субсидії.
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