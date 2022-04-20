Українські десантники знищили з ПЗРК Stinger і Starstreak два російські БПЛА вартістю понад 1 млн євро

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА - "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10". Їх було уражено з переносних ЗРК "Stinger" та "Starstreak", - ідеться в заяві.



Зенітні ракетні підрозділи ДШВ продовжують збивати дорогі засоби повітряної розвідки окупантів.



"Зокрема, ціна російського БПЛА "Горизонт Ейр S-100" (виготовляється у Ростові-на-Дону за ліцензією) стартує від одного мільйона євро", - наголосили в Генштабі ЗСУ.



ППО ДШВ повністю контролює повітряний простір у смугах відпповідальності.

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