Українські фільми "Земля Івана" й "Родима пляма" здобули нагороди на кінофестивалі в Казахстані

Про це повідомляє Держкіно.



"Земля Івана" - режисерський дебют Андрія Лисецького, який протягом довгого часу був оператором. У фільмі йдеться про художника-самоука Івана Приходька, який на власному прикладі доводить, що гармонія з природою приносить душевний спокій та щастя.



Стрічку визнали Найкращим неігровим фільмом у документальній секції IX Міжнародного кінофестивалю студентських та дебютних фільмів "Бастау".







Ще одним українським фільмом - переможцем "Бастау" стала короткометражна стрічка Марії Шевченко "Родима пляма", яка здобула нагороду як найкращий короткометражний неігровий фільм.







У картині режисерка фіксує свою подорож до окупованого Криму в пошуках відповідей на питання: чи можна полегшити життя важко хворої мами? Як досягти близькості, коли викривлена свідомість?

Довідка: "Бастау" - IX Міжнародний кінофестиваль студентських і дебютних фільмів. Його організатори мають на меті співпрацю між кінематографістами Європи та Азії, підтримку та просування їхніх робіт, зростання інтересу до створення фільмів, а також - об'єднання молодих кінематографістів.

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