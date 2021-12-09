Українські фільми "Земля Івана" й "Родима пляма" здобули нагороди на кінофестивалі в Казахстані
Переможцями кінофестивалю "Бастау" в Казахстані як найкращі неігрові фільми стали українські стрічки "Земля Івана" й "Родима пляма"
Про це повідомляє Держкіно.
"Земля Івана" - режисерський дебют Андрія Лисецького, який протягом довгого часу був оператором. У фільмі йдеться про художника-самоука Івана Приходька, який на власному прикладі доводить, що гармонія з природою приносить душевний спокій та щастя.
Стрічку визнали Найкращим неігровим фільмом у документальній секції IX Міжнародного кінофестивалю студентських та дебютних фільмів "Бастау".
Ще одним українським фільмом - переможцем "Бастау" стала короткометражна стрічка Марії Шевченко "Родима пляма", яка здобула нагороду як найкращий короткометражний неігровий фільм.
У картині режисерка фіксує свою подорож до окупованого Криму в пошуках відповідей на питання: чи можна полегшити життя важко хворої мами? Як досягти близькості, коли викривлена свідомість?
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