Українські гелікоптери атакували опорний пункт і ворожу техніку на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного", - йдеться у звіті.

Ситуація на фронті

Над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху.

На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати наші позиції, але без наших втрат і свого успіху був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь.

Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.

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