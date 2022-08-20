English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Українські каноїстки Лузан та Четверікова вибороли чемпіонство Європи у каное-двійці

Українські каноїстки Лузан та Четверікова вибороли чемпіонство Європи у каное-двійці

20 серпня, 2022 субота
17:00
Спорт Анастасія Четверікова та Людмила Лузан

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали чемпіонками Європи у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Людмила - представниця веслувального клубу "Гірник" (Горішні Плавні), який підтримує компанія "Феррекспо"

Це перші золоті медалі України у веслуванні на Мультиспортивному Євро, повідомляє Еспресо.

У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини

Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи. Хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною, то на другій збільшили перевагу та фінішували першими.

Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки):

  1. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) - 1:57.672 хв
  2. Угорщина - 1:58.924 хв
  3. Польща - 1:59.572 хв

 

Україна
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
20 серпня, 2022 субота
Усик - Джошуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
17 серпня, 2022 середа
Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
Служба безпеки України СБУ
19 серпня, 2022 п'ятниця
Мав установити "жучки" у кулуарах на замовлення ФСБ: СБУ викрила ворожого агента, який раніше працював в Апараті Верховної Ради
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
20 серпня
18:27
"Вибухнула бомба на шляху": У Маріуполі скоїли замах на життя мера-колаборанта
"Вибухнула бомба на шляху": У Маріуполі скоїли замах на життя мера-колаборанта
18:22
Польща
"Це питання, яке треба було розв’язати давно": Польща якнайшвидше завершить декомунізацію
18:11
Оновлено
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
18:06
"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України
"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України
18:01
В’ячеслав Мартинов і Олег Шитов
Двоє бійців з Шостки загинули на передовій
17:52
Антоніу Гутерреш
Понад 650 тисяч тонн українського зерна вже прямують на ринки світу, — Гутерреш
17:38
Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18
Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18
17:33
Ексклюзив
Валерій Чалий
Пропозиції Ердогана базувати подальші угоди на основі зернової схеми - абсолютно контрпродуктивні для України, - дипломат Чалий
17:16
Оновлено
П'ятиповерхівка у Вознесеньску після удару. 20 серпня 2022 року
Рашисти влучили у п'ятиповерхівку в Вознесенську: поранено 9 дорослих і 3 дітей, діти всі тяжкі
17:11
На фото українське поле пшениці
США закуплять 150 тисяч тонн українського зерна для подолання продовольчої кризи у світі
17:02
велопробіг
Зібрали майже 180 тис. грн для ЗСУ: у Києві пройшов благодійний велопробіг
16:55
Axioma
Ґібралтар готується до першого аукціону з продажу суперяхти російського мільярдера
16:48
Ексклюзив
Херсон
Референдум не буде проведено 11 вересня: окупанти бояться включення Херсонщини до складу РФ, - політолог Молчанов
16:43
Ексклюзив
Росатом
"Огидно": атомники з РФ спілкувались з українцями завжди, вони все розуміють і мовчать, - ексзаступник міністра енергетики
16:39
путін путлер
Взимку Захід може зрадити Україну, оскільки Путін вдасться до газового шантажу, - колишній командувач британською армією Кемп
16:30
Ексклюзив
Запорізька АЕС
"Одна радіоактивна пилинка, яку вдихнули, здатна вбити людину": біохімік розповів про те, як діяти в разі можливої аварії на Запорізькій АЕС
16:28
МЗС України закликало Австрію вислати постпреда РФ через заклик ліквідувати українську націю
16:22
похорон, герої
Кулеметник, медик, спецназівець. У Кропивницькому поховали полеглих на фронті захисників України 
16:00
Зброя зі США
Встановлено кілька рівнів нагляду за зброєю, яку постачають Україні, - Єрмак
15:47
супутниковий знімок кримського мосту
"Супутник орендований", а "ЗСУ отримували фото від партнерів": Центр при РНБО спростував фейки про проєкт "Народний байрактар"
15:35
вугілля поїзд
Китай закупив рекордний обсяг російського вугілля з великими знижками, - Reuters
15:25
У Харкові стартував проєкт з перетворення закинутих підвалів на укриття
У Харкові стартував проєкт з перетворення закинутих підвалів на укриття
15:22
знищили автівку з окупантами
Українські десантники показали, як знищили автівку з окупантами на Донеччині
15:22
польща кордон
"НАТО дасть відповідь": Польща про загрозу "кинджалів" з Калінінграда
15:21
Ексклюзив
Війна входить у стадію загострення, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
15:14
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом не виключає, що ракета, якою влучили по Вознесенську, була скерована на Південноукраїнську АЕС
15:11
СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області
Фейкові посади в окупаційній "владі" в обмін на лояльність: СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області
15:07
МіГ-29
Білоруські фахівці ремонтують російські бойові літаки для війни проти України, - розвідка
15:03
ЗАЕС і МАГАТЕ
Навколо атомної станції не має бути військових дій, — міністерка енергетики США Ґренголм
14:56
СБУ оголосила підозру пропагандистам "русского міра" на Житомирщині. Більшість народилися чи працювали в РФ
СБУ оголосила підозру пропагандистам "русского міра" на Житомирщині. Більшість народилися чи працювали в РФ
14:41
Ексклюзив
школа, вчителька
50% громад Дніпропетровщини вирішили проводити навчання у школах дистанційно, - радниця голови ОВА
14:35
Українські морпіхи ЗСУ
Українські морпіхи за тиждень знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків і два сховища боєприпасів
14:34
вистава, піп Іван
"Бій за Україну": До Дня Незалежності на горі Піп Іван  поставлять унікальну виставу
14:22
Wizz Air
Wizz Air призупиняє відновлення рейсів з Росії до ОАЕ
14:14
Литва прапор
Литва готує 30-ий пакет військової допомоги Україні
14:03
окупанти Маріуполь
Росіяни пропонують маріупольцям вступити до лав "ДНР" за 67-100 тис. грн на місяць
13:47
Ексклюзив
Путін
Судовий процес над Путіним не буде довгим, бо він чітко усвідомлює, що відбуваються злочини, - експрокурор трибуналу щодо Югославії
13:45
Пушкін
У Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет"
13:36
Віталій Кличко
Ще один бій за Україну: Кличко емоційно звернувся до Усика перед боєм з Джошуа
13:33
ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області
ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV