Українські каноїстки Лузан та Четверікова вибороли чемпіонство Європи у каное-двійці

Це перші золоті медалі України у веслуванні на Мультиспортивному Євро, повідомляє Еспресо.

У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини

Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи. Хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною, то на другій збільшили перевагу та фінішували першими.

Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки):