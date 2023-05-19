Українські морпіхи за тиждень знищили 2 ворожі артсистеми, плавзасіб і дрон
Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 11 по 18 травня морпіхи ліквідували 19 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 артилерійські системи, плавзасіб, авто та БПЛА.
- Станом на ранок п'ятниці, 19 травня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 201 760 військових загиблими, 1011 крилатих ракет та 3210 артилерійських систем.
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