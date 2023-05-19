Українські морпіхи за тиждень знищили 2 ворожі артсистеми, плавзасіб і дрон

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 11 по 18 травня морпіхи ліквідували 19 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 артилерійські системи, плавзасіб, авто та БПЛА.