Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Херсонщина

Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.

Миколаївщина

Ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь.

Втрати Росії

Українська авіація завдала 5 ударів по ворожих позиціях. Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, дві 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Чорне море

Корабельне угруповання РФ намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін.

24 червня в ОК "Південь" наголосили, що влучання російських ракет по таких об’єктах, як лікарня, дитяча спортшкола й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb