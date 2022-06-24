Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях Херсонщини, - звіт ОК "Південь"
На окупованих територіях Херсонської області українські партизани продовжують спротив загарбникам
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Херсонщина
Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".
Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.
Миколаївщина
Ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь.
Втрати Росії
Українська авіація завдала 5 ударів по ворожих позиціях. Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, дві 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Чорне море
Корабельне угруповання РФ намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.
Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін.
- 24 червня в ОК "Південь" наголосили, що влучання російських ракет по таких об’єктах, як лікарня, дитяча спортшкола й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії.
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