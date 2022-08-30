Українські піротехніки за добу знешкодили 745 вибухонебезпечних предметів
В Україні піротехніки 29 серпня обстежили територію завбільшки 120 га та знешкодили 745 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 135 разів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 745 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 120 гектарів", - наголосили у відомстві.
Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 7209 разів, Київщині - 5627, Чернігівщині - 3372, Миколаївщині - 1541, Сумщині - 1052, Черкащині - 957.
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