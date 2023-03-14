Інформація про три закупівлі оприлюднена у системі Prozorro.Продажі 13 березня.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" замовило виробництво інформаційних матеріалів в прямому ефірі та виробництва (створення) інформаційних передач для інформаційного марафону "FREEДОМ" у трьох телекомпаній: телеканалу "Інтер", "1+1 Продакшн" та "СЛМ новин".

Договори передбачають "виробництво матеріалів для проєкту з орієнтуванням на російськомовного глядача поза межами України (Європа, Росія, світ)”, а також "забезпечення ведення прямого ефіру зі студії (марафону) російською мовою щодня, прямі включення експертів, журналістів з місць подій, пряму трансляцію брифінгу з перекладом на російську мову" тощо.

Загалом за це платники податків заплатять 223 млн грн. Відповідно до оприлюднених угод, найбільшу суму отримає іноземне підприємство "1+1 Продакшн" – 75 296 682 грн. ПрАТ "Телеканал "Інтер" отримає 74 829 582 грн, а ТОВ "СЛМ Новини" 73 579 428 грн.

Держпідприємство розраховуватиметься коштами з Єдиного казначейського рахунку. При цьому у договорах прописало, що якщо в разі неналежного бюджетного фінансування ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", або затримки з боку Держказначейства, затримки оплат послуг виконавців за цими договорами не вважатиметься порушенням.