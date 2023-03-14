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Українські платники податків заплатять понад 220 млн грн за новини для російськомовних глядачів за кордоном

14 березня, 2023 вiвторок
14:23
Суспільство FreeДом

Телеканалу "Інтер", "1+1 Продакшн" та "СЛМ новинам" заплатять з бюджету майже по 75 млн кожному за створення матеріалів для російськомовної публіки за кордоном, в тому числі і в Росії  

Інформація про три закупівлі оприлюднена у системі Prozorro.Продажі 13 березня.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" замовило виробництво інформаційних матеріалів в прямому ефірі та виробництва (створення) інформаційних передач для інформаційного марафону "FREEДОМ" у трьох телекомпаній: телеканалу "Інтер", "1+1 Продакшн" та "СЛМ новин".

Договори передбачають  "виробництво матеріалів для проєкту з орієнтуванням на російськомовного глядача поза межами України (Європа, Росія, світ)”, а також "забезпечення ведення прямого ефіру зі студії (марафону) російською мовою щодня, прямі включення експертів, журналістів з місць подій, пряму трансляцію брифінгу з перекладом на російську мову" тощо.

Загалом за це платники податків заплатять 223 млн грн. Відповідно до оприлюднених угод, найбільшу суму отримає іноземне підприємство "1+1 Продакшн" –  75 296 682 грн. ПрАТ "Телеканал "Інтер" отримає 74 829 582 грн, а ТОВ "СЛМ Новини" 73 579 428 грн.

Держпідприємство розраховуватиметься коштами з Єдиного казначейського рахунку. При цьому у договорах прописало, що якщо в разі неналежного бюджетного фінансування ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", або затримки з боку Держказначейства, затримки оплат послуг виконавців за цими договорами не вважатиметься порушенням. 

  • У жовтні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що телеканал FreeДом вестиме мовлення англійською, а згодом й іншими мовами, зокрема французькою, іспанською та арабською.

  

Культура
Україна
бюджет
1+1
телеканал Інтер
ProZorro
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