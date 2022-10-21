Телеканал FreeДом мовитиме англійською, а згодом й іншими мовами, - Данілов

Про це в етері NTA повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

У п'ятницю, 21 жовтня, на засіданні з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання переходу на англійське мовлення телеканалу FreeДом.

"На засіданні, яке сьогодні відбувалося об 11:00, якраз розглядалося питання переходу не тільки на російську мову FreeДом, а саме на англійську, французьку, іспанську, арабські мови. Рішення було прийняте, що починати треба з англійської мови, мови міжнародного спілкування, і решта мов буде додаватися. Це саме питання в кабінеті президента обговорювали на нараді", – заявив Данілов.

Нині FreeДом вже виробляє для ютубу окремий контент англійською мовою.

На початку березня російськомовний марафон FreeДом організували силами медіагруп StarLightMedia, "Інтер", "1+1" та "Україна" на базі мультимедійної платформи іномовлення UATV.

У серпні в ефірі російськомовного телемарафону іномовлення "FreeДом" було 20 ввімкнень десятьох народних депутатів України. Всі вони належали до фракції "Слуга Народу".

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