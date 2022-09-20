English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги Народу"

Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги Народу"

20 вересня, 2022 вiвторок
21:19
Суспільство FreeДом

У серпні в ефірі російськомовного телемарафону іномовлення "FreeДом" було 20 ввімкнень десятьох народних депутатів України. Всі вони належали до фракції "Слуга Народу"

Про це свідчать підсумки моніторингу "FreeДома" за серпень, проведеного виданням Детектор медіа.

Найчастіше з усіх депутатів – п’ять разів – в ефірі з'являвся "слуга народу" Федір Веніславський. По тричі в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в ефірі були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу – Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.

Як пише видання, з усіх нардепів, які були в ефірі, до топу найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, топ найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого топу "Єдиних новин" речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк та воєнний експерт Олександр Коваленко.

Читайте також: "Свобода слова є базовою демократичною цінністю". Нардепи про незаконне відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу

Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в ефірі про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі.

12 разів з’являлася в ефірі марафону росіянка Ольга Курносова – аналітикиня та журналістка. У топі також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко, Віктор Ягун та інші. 69% запрошених в ефір гостей представляли Україну, 20% – Росію. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
журналісти
Свобода
Читайте також:
Китай
19 вересня, 2022 понедiлок
Китай вирощуватиме "власне НАТО", - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Катерина Поліщук, Пташка
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
21:50
Маріуполь
Намалюють не менше 80%. Андрющенко спрогнозував результати псевдореферендуму у Маріуполі
21:48
Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО
21:43
західний кордон
До двох кілометрів. Рада пропонує розширити прикордонні смуги на межі з Росією та Білоруссю
21:37
ЛГБТ
Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар
21:31
вугілля порт
Єврокомісія може послабити санкції щодо російського вугілля, - Bloomberg
21:17
Емманюель Макрон
Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях
21:06
Дмитро Гудков
Воювати за Путіна ніхто не хоче, - російський опозиціонер Гудков
20:59
Пентагон
Пентагон заявив, що "референдуми" РФ - це інформаційна операція
20:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:49
газ
Молдова обрала 7 газопостачальних компаній замість Газпрому
20:46
Джейк Салліван
Білий дім: Путін готує два сценарії
20:31
мобілізація
Рада ухвалила законопроєкт про можливу демобілізацію чоловіків з трьома дітьми
20:29
На фото Дмитро Кулеба
Двічі ні. Кулеба відповів російським пропагандистам про можливість його зустрічі з Лавровим
20:20
Конгрес США
У США планують передати Україні заморожені активи РФ
20:16
Верховна Рада ухвалила чотири євроінтеграційні закони
20:10
Білий Дім
Це кричуще порушення суверенітету України, - у США прокоментували наміри РФ провести "референдуми"
19:42
Міноборони
"Отримають результати Гітлера 1945 року": Міноборони України про плани окупантів щодо "референдумів"
19:37
ЄС
"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани Росії щодо "референдумів" і "воєнний" закон
19:28
Виставка "Вівтар небесного воїнства"
"Рашизм - це...": в Києві проведуть вуличну виставку про ідеологію окупантів
19:22
Су-25
На Херсонщині ППО збила російський штурмовик, а на Миколаївщині - дрон-камікадзе
19:22
ЗСУ
Лікарні окупованої Горлівки переповнені пораненими загарбниками, тіла вивозять вантажівками, – Генштаб
19:08
Ексклюзив
Літинський
Справи волонтерів - це інформаційна бомба, яка перебиває реальні проблеми з гуманітарною допомогою, - волонтер Літинський
19:06
Ексклюзив
Андрій Шестопалов
Герої України. Росіяни обстрілювали по шість-сім годин щодня з усього озброєння, яке мали в арсеналі: артилерист про бої на Луганщині
19:02
ЗСУ
Ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину, - Генштаб
18:53
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку
18:49
Олаф Шольц
Шольц заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми РФ про приєднання територій України
18:49
НАТО
Вступу до ЄС хочуть 92% українців, до НАТО - 79%, - опитування
18:36
Євгенія Закревська
Активістів Майдану вбивали українські міліціонери, але на владу України впливали агенти з РФ, - адвокатка родин Небесної сотні Закревська
18:25
Російські винищувачі над Кримом
У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів
18:10
У Козачій Лопані на Харківщині виявили дві катівні
У Козачій Лопані на Харківщині виявили нові катівні, де окупанти піддавали мирних жителів тортурам
17:50
Опитування
Оптимістично щодо майбутнього держави налаштовані 86% українців, - опитування КМІС
17:45
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Українців у Ізюмі катували спецслужбовці РФ і учасники "ЛДНР"
17:39
M142 HIMARS
Незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів, – Подоляк
17:35
санкції проти Росії
Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС
17:27
Голосування у ОРДЛО
У колоніях Ростовської області почали "голосування" щодо приєднання окупованих територій України, - російські журналісти
17:16
Боєць Олексій Петров: вибили росіян з-під Києва, б'ємо на Харківщині, виб'ємо і з Півдня України
17:14
солдати США
У Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії та США
17:12
Едгар Ринкевич
Україна повинна отримати більше зброї, - глава МЗС Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів
17:03
Мілорад Додік
Лідер боснійських сербів Додік назвав війну РФ із Україною "наслідком розширення НАТО на Схід"
17:02
Тюлень
Азов, Байрактар чи Маріуполь. На станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для тюленят
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV