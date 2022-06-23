Про це в ефірі Прямого заявив народний депутат України, ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

"Свобода слова, як і верховенство права, як і принципи демократії – це базові принципи, на яких побудований Європейський Союз і на яких будується Україна. Тому що саме завдяки свободі слова ми дуже відрізняємося від Росії. Я вважаю, що сьогодні треба давати якомога більше різних думок. Головне, щоб вони були направлені на інтереси нашої держави. Я розумію заборону засобів масової інформації, які відверто займалися проросійською агітацією або розповсюдженням путінських наративів. 5 канал, Еспресо і Прямий канал назвати "проросійськими" язик не повернеться. Треба зрозуміти, хто прийняв це рішення і на базі чого", – сказав Разумков.

Народна депутатка, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що вимкнення з мережі Т2 телеканалів Еспресо, "5 каналу та "Прямого" порушує свободу слова та базові демократичні цінності.

"Я виступала і виступаю за те, щоб влада перестала обмежувати свободу слова в Україні. Питання закриття трьох проукраїнських каналів Еспресо, 5 каналу та Прямого для мене є дуже болючим. Ми обговорюємо це питання не тільки в середині країні, а й за її межами. Оскільки ми не можемо одночасно боротись за якісь виключні європейські цінності, а за всі інші ні", – пояснила Рудик.

"Свобода слова є базовою демократичною цінністю. Робота журналістів теж належить до базових демократичних цінностей в європейських державах. Тому, коли під час воєнного стану три українські телеканали показують та висловлюють чітку проукраїнську точку зору, а ці канали закривають, то це виглядає, як порушення того, за що ми боремось", – додала Рудик.

Патріотичні телеканали Прямий, 5 канал та Еспресо мають відновити в цифровому мовленні, тому що свобода слова є однією з основ демократичної держави, заявила з трибуни парламенту співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"На засіданні ВР найпопулярніший закордонний політик в Україні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивів абсолютно точну формулу переможної сильної держави. Це вільні медіа і сильний парламент. Місяць тому Верховна Рада України прийняла заяву, 361 депутат це підтримав, щодо підтримки свободи слова. В той час, коли світ нагороджує українських журналістів найпрестижнішою Пулітцерівською премією, на жаль, в Україні вибивають з цифрового мовлення три проукраїнські, професійні канали, де працюють Пулітцерівські лауреати. Ми закликаємо негайно виправити це непорозуміння, тому що вільні медіа і сильний парламент – це основа демократичної держави", – резюмувала Геращенко.

Прямий, Еспресо та 5 канал повинні брати участь у марафоні "Єдиних новин". На цьому наголосив позафракційний народний депутат Тарас Батенко. На його думку, ці телеканали без обґрунтованих причин від'єднані від цифрового мовлення.

"Можливо, люди, які приймали рішення керувалися якимось іншими мотивами, і безумовно дотримуватися демократії в умовах війни – це такі виклики будь-якої влади", – зазначив політик.

Народний депутат із фракції "ЄС" Олексій Гончаренко вважає, що воєнний стан не може бути виправданням для політичної цензури.

"Демократичні країни були у воєнних станах. Цей досвід каже, що на кожному каналі призначається відповідальна людина, яка комунікує зі спецслужбами й слідкує за ефірами та контентом. Телеканали Еспресо, Прямий та 5 канал без проблем би вбудувалися у систему та відповідали всім вимогам. Рішення про виключення є неправильним і не обґрунтованим. Це треба терміново виправляти. Ми захищаємо не тільки нашу незалежність, але і наші цінності. А наші цінності – це цінності свободи. Ми не маємо побудувати тут другу Росію", – підкреслив Гончаренко.

Як вважає народний депутат від "Голосу", заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, позбавлення Прямого, 5 каналу та Еспресо цифрового мовлення – це наступ на свободу слова в Україні.

"На це звертає увагу не лише українське суспільство, а й наші європейські партнери, і я впевнений, що з цим питанням Україні доведеться серйозно розбиратися, я сподіваюся – вже в статусі кандидата на вступ до Євросоюзу. Необґрунтоване відключення від ефіру каналів – це неприйнятно для європейської країни", – заявив Юрчишин.

Народний депутат з фракції "ЄС" Олег Синютка застеріг владу від спроб "збудувати диктатуру в Україні".

"Все одно з'ясується, хто та людина в Україні, яка з одного боку відкриває двері всім тим, хто ще вчора був "глашатаєм московських інтересів" й дає їм ефіри. З іншого боку, відсторонює проукраїнські державницькі канали. Я переконаний, що справедливість переможе. Хочеться, щоб проукраїнські канали якомога швидше повернули мовлення в цифровій мережі Т2. Щоб мовлення єдності, мовлення української перемоги були доступні кожному українцю", – наголосив нардеп Синютка.

Як відомо, Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання щодо відключення з цифрового мовлення Еспресо, Прямого та 5 каналу, заявила: "Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими".

Відключення телеканалів з цифрового ефіру засудили українські правозахисні організації.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

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