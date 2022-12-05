Українські покеристи згуртовують зусилля заради спільної Перемоги

Після початку повномасштабного вторгнення росіян компанія “ПокерМатч”, крім спортивного, відкрила два нових напрямки — просвітницький та благодійний. Зокрема, спільно через свої комунікації та завдяки гравцям-спортсменам, наші патріоти разом доносять на турнірах українську повістку в міжнародних медіа. З березня компанія проводить благодійні, в тому числі міжнародні, покерні турніри. Частину призового фонду направляють на благодійну допомогу. На турнірах розповідають як можна долучитись до допомогти постраждалим від війни українцям, як власним інтелектом заробити кошти, які далі підуть на благі цілі.

“Спортсмени нам в цьому допомагають, вони відгукуються на наші ідеї. Наші друзі, ті що були раніше, і зараз є амбасадорами нашого бренду, розповідають про ініціативи компанії в своїх соціальних мережах. Навіть, якщо не приймають участі в турнірах, вони поширюють цю інформацію. Залучають більше людей. Тому це важливо, важливо постійно розповідати, що відбувається в Україні. Говорити про те, що війна не закінчилась в Україні! Вона в активній фазі, і тому потрібно допомагати хто чим може”, - говорить Інна Калініна, керівниця відділу PR та EVENTS компанії POKERMATCH.

За 9 місяців повномасштабної війни на благодійні цілі вже перерахували близько 4 мільйонів гривень. Компанія наразі працює з благодійними фондами. На початку провели конкурсний відбір - організація має бути відкритою, етичною, не поміченою в тіньових схемах. Та мати гарні відгуки і прозоро висвітлювати свою діяльність. Під різні запити волонтери задовольняють різноманітну адресну допомогу.

“Надаємо допомогу лікарням деокупованих міст, мешканцям прифронтових територій. Ну і звичайно ж військовим — засобами захисту, амуніцією, одягом. Якимось дуже важливими речами. Це не Байрактари звичайно. Але такі є речі, без яких дуже складно воювати”, - розповідаєголовний редактор сайту POKERMATCH, спортивний коментатор Євген Смертенко.

Наразі компанія співпрацює з 5-ма Благодійними Фондами — “Зграя”, “Волонтерська сотня”, “Трушна Перемога”, “Центр Добра”, “Майстерня”. Кошти від останнього збору, зокрема, направили на утеплення будинків в селі Мощун Гостомельської громади Київської області.

“Там село практично напівмертве. Фонд віднайшов 27 будинків. І наразі вже закрили половину збору — на вікна, двері та утеплення домівок”, - додає Інна Калініна.

Село Мощун стало кісткою у горлі ворога. Тут великою ціною зупинили наступ російських окупантів за 30 кілометрів від столиці.