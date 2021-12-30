Українські полярники отримали Вифлеємський вогонь миру й відправлять його на станцію "Академік Вернадський"

Про це написав Національний антарктичний науковий центр.



"Сьогодні нашим полярникам передали Вифлеємський вогонь миру, який вирушить на станцію "Академік Вернадський". Запалену свічку отримав керівник майбутньої 27-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба від учнів столичної школи 207 - представників скаутського формування "Епіцентр" Національної організації скаутів України", - ідеться в повідомленні.



Навесні 2022 року 27-ї Українська антарктична експедиція доставить вогонь миру на "Академік Вернадський". Українські полярники запалять свічку в Каплиці святого Володимира, що розташована на станції.



"Дуже приємно отримати для українських експедицій цей символічний вогник миру і світла. На Різдво навіть в далекій Антарктиці він зігріватиме наші серця та єднатиме з рідними, близькими та загалом усім світом. Адже на цілий рік станція "Академік Вернадський" стає для нас другою домівкою, і мати такий незримий духовний зв'язок надзвичайно важливо для кожного зимівника", - зазначив Юрій Отруба.

Нагадаємо. 12 грудня 2021 року пластуни передали Вифлеємський вогонь миру громаді міста Києва.

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