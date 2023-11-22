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Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

22 листопада, 2023 середа
12:03
Наука Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

Українські співробітники станції "Академік Вернадський" показали кадри "білих ночей" в Антарктиці. Зараз в районі станції – пізня весна та дуже довгий день

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр. 

Зазначається, що в Антарктиці зараз світловий день становить 19 годин 32 хвилин, і його тривалість зростає.

Як повідомили науковці, найдовший день на “Вернадському” буде 21 грудня - у Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він продовжиться 22 години 24 хвилини і 42 секунди (22 грудня стане лише на 1 секунду коротше). А замість ночі протягом 1,5 години будуть сутінки.

Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

Фото: Національний антарктичний науковий центр 

"Оскільки наша станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня - періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, тут не спостерігається. Для порівняння: на Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні", - розповіли полярники.

Там також розказали, як співробітники станції реагують на такі умови.

"Так, вночі доводиться зашторювати вікна, а Новий рік зустрічати засвітла. Але після антарктичної зими сонце і яскраві денні пейзажі точно покращують настрій. А ще довгий світловий день додає роботи метеорологам, зокрема, коли небо безхмарне. Тоді спеціальним приладом - аерозольним сонячним фотометром Microtops - вчені щогодини вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері", - кажуть дослідники.

Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Завдяки цьому вони з'ясовують, як змінюється кількість зважених частинок в атмосфері за день, тиждень, місяць. Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату. На основі цих вимірювань потім створюються кліматичні моделі не лише для полярних регіонів, а й для всієї Землі.

Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

Фото: Національний антарктичний науковий центр 

За гарної погоди влітку також наступає "гаряча пора" для озонометриста. 

"Коли небо чисте, то вимірювань озону треба робити стільки, що науковець майже не виходить з озонового офісу, розташованого на горищі.  А якщо хмар немає і на заході, і на сході сонця, то поспати досліднику не доведеться. Тоді озометрист проводить особливі вимірювання Умкер, які дають змогу побудувати вертикальний профіль розподілу озону в атмосфері", - розповіли полярники.

Сонячна погода і тривалі дні приносять полярникам і радість, і велику кількість роботи. 

Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці

  • Напередодні працівники "Академіка Вернадського" розповіли, що спостерігають не лише за пінгвінами на острові Галіндез, де розташована станція: вони також слідкують за тваринами у всьому районі Аргентинських островів-півострова Київ.
Україна
Антарктика
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