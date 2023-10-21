Полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, як вивчають пінгвінів на сусідніх островах
Працівники "Академіка Вернадського" розповіли, що спостерігають не лише за пінгвінами на острові Галіндез, де розташована станція: вони також слідкують за тваринами у всьому районі Аргентинських островів-півострова Київ
Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
"Поширення теплолюбного субантарктичного пінгвіна є одним із показників зміни клімату в Антарктиці, тож українські вчені спостерігають за цими птахами не лише на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", а й у всьому районі Аргентинських островів-півострова Київ", - йдеться у повідомленні.
У науковому центрі розповіли, що біологи у першій половині жовтня кілька разів виїжджали на сусідні острови для обліку пінгвінів і з'ясували, що найпівденніша колонія розташована за 10 км від "Вернадського", а найпівнічніша – за 30 км.
Для обстеження науковці використовували дрони. Вони поділилися відео, на якому можна побачити пінгвінів.
Як зазначають полярники, колонії пінгвінів зазвичай змішані: разом на одному місці гніздують представники видів Pygoscelis (субантарктичні та антарктичні) та пінгвіни Аделі. З ними по сусідству також можна побачити синьооких антарктичних бакланів. З дев'яти обстежених колоній пінгвінів, бакланів помітили у шістьох.
"Швидше за все це пояснюється тим, що зручних для гніздування ділянок не так багато і вони подобаються відразу багатьом видам птахів. Наприклад, "найзмішанішою" колонією в межах нашого архіпелагу можна вважати ту, що знаходиться на острові Бут. Там гніздують всі три види Pygoscelis і синьоокі баклани", – розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.
Найбільше у всіх колоніях субантарктичних пінгвінів, їх нарахували щонайменше 30 тисяч. Полярники розповіли, що цей вид пінгвінів є і на станції "Академік Вернадський" - там їх близько чотирьох тисяч.
За словами науковців для гніздування пінгвіни обирають найрізноманітніші ділянки, проте вони мають мати зручний спуск у воду, чисті від снігу скелі та достатню кількість будівельного матеріалу, переважно камінців.
"Тому ми їх зустрічаємо і на пласких пляжах, і на невеличких скелях у морі, і навіть на крутих гірських схилах. Субантарктичні пінгвіни можуть будувати гнізда досить високо. Ми часто бачимо їх на гірських схилах на висоті 130-150 метрів над рівнем моря, де вони вже зайняли місця для майбутніх гнізд", - пояснив біолог.
- Раніше пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції "Академік Вернадський". Тварини масово повертаються на шлюбний сезон - наразі їх там майже 200.
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