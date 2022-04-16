English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Українські ППО за добу збили один літак, один вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети ворога

Українські ППО за добу збили один літак, один вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети ворога

16 квітня, 2022 субота
01:36
Новини ППО ЗСУ

У п'ятницю 15 квітня українські захисники продовжили нищити повітряні цілі ворога, зокрема, знешкодивши один літак і один вертоліт росіян

Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

"15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак; один вертоліт; три безпілотні літальні апарати; дві крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Також військові зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!", - повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

  • Додамо, що 15 квітня російські військові завдали трьох ракетні удари по об’єктах Київської області

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Ігор Осіпов
15 квітня, 2022 п'ятниця
Через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ, - Ілля Пономарьов
Глен Говард
14 квітня, 2022 четвер
Атака на крейсер "Москва" стала поворотним моментом у війні проти Росії, – американський експерт
Херсон окупанти
14 квітня, 2022 четвер
В Херсоні окупанти облаштовують артилерійські позиції, а до Нової Каховки та Козацького стягують війська та техніку, - депутат Херсонської облради
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.83
    Купівля 29.83
    Продаж 31.12
  • EUR
    Купівля 32.31
    Продаж 33.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 квітня
02:16
Зеленський: в Україні деокуповано 918 населених пунктів
02:00
Джавелін
Масований наступ на сході не увінчався істотним просуванням військ РФ, бо українці вміло використовують нову тактику, - Вild
01:20
вантажівка
В Україні від залишків військової техніки розчистили 240 км доріг, - Укравтодор
01:08
РФ тягне на війну "музейні екземпляри" 60-х років, - Арестович про техніку, яку рашисти стягують з усієї Росії
00:48
Берегова охорона поблизу Одеси
США додадуть до пакету допомозі Україні берегові ракети, - The New York Times
00:44
Ракетний комплекс Нептун
Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами" – Washington Post
00:29
Сєвєродонецьк обстріл
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – глава ВЦА Олександр Стрюк
00:27
В окупованому Севастополі попрощалися з "Москвою"
В окупованому Севастополі попрощалися з крейсером "Москва"
00:15
"Озброюйте Україну зараз": голлівудська актриса Віра Фарміґа доєдналася до кампанії допомоги ЗСУ
00:05
Зеленський
ЗСУ жорстко "кошмарять", а санкції роблять дуже боляче – та треба більше. Зеленський розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру
00:02
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (ліворуч) і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін
"Запустивши ракету" у бік Заходу, Путін отримає бумеранг з точним керуванням", - The Guardian
2022, п'ятниця
15 квітня
23:56
Олександр Зінченко
Моє маленьке коло друзів в Росії зменшилось практично до нуля, - футболіст Зінченко
23:50
Робимо все для порятунку наших людей. Зеленський провів нараду з силовиками щодо ситуації у Маріуполі
23:41
Зброя, фінанси та санкції проти Росії. Зеленський наголосив на тому, чим має допомогти Захід щоби пришвидшити перемогу і мир в Україні
23:39
Луцьк, вибухи
У Полтаві пролунали вибухи
23:35
Джейк Салліван
США готують нові санкції проти Росії. Каратимуть тих, хто пробує обійти вже запроваджені заборони
23:17
Артем Довбик
"Дніпро-1" вимагає у "Динамо" 20 млн євро за трансфер героя Євро-2020 Довбика, - журналіст Циганик
23:09
Супутниковий знімок місця ураження крейсера "Москва"
Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
23:03
шлюб військових
Одружитись можна і за добу, і через Zoom. Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану
22:47
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 квітня
22:34
транспортні санкції
У переддень "транспортного ембарго" черги російських та білоруських вантажівок на кордоні з ЄС сягають 80 км
22:27
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський попросив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post
22:04
Konica_Minolta
Росія та Білорусь залишились без Konica, Minolta і Linux, - Мінцифри
21:50
П'єр Рішар
"Це варварство, масові вбивства". П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні. Відео
21:45
марка
Черга як за Iphone. Укрпошта показала ажіотаж з приводу продажу марки з російським кораблем
21:39
Майк Боссі
У віці 65 років помер чотириразовий володар Кубка Стенлі Боссі
21:31
Дія
У "Дію" повернули водійське посвідчення і техпаспорт. На початку війни їх прибрали із застосунку
21:19
вантажівки
Білорусь у відповідь на санкції Євросоюзу забороняє в'їзд автотранспорту, зареєстрованого у ЄС
21:12
США та Китай
Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню
20:56
євро
ЄС, Німеччина і Данія надали €15 мільйонів для екстреної допомоги постраждалим громадам України
20:51
окупанти рф орки
На Миколаївщині росіяни завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались
20:51
Ракети на борту крейсера "Москва"
США не вірять, що на борту крейсера "Москва" була ядерна зброя
20:38
Тютті Туппурайнен
Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи
20:31
авіаудар у Коростені
Росія завдала ракетний удар по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"
20:27
Ракетний крейсер "Москва"
Вихід є. Міністерство оборони України потролило росіян після знищення крейсера "Москва"
20:25
обстріл Миколаєва
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло п'ять людей, є поранені, – голова ОВА
20:21
Роберто Де Дзербі
"Він душею та серцем з нами, з українським народом", - італійський тренер "Шахтаря" відмовився від переговорів з іншими клубами
20:20
США шукатимуть російські активи
"Ніщо не відверне нас від цієї стратегії". У США прокоментували погрози Росії через надання озброєння Україні
20:17
Ірина Венедіктова
Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова
20:08
Андрій Шевченко
Сильно прив’язаний до Мілану. І я радий бачити, як місто відкриває серце для України, - Андрій Шевченко
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV