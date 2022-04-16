Українські ППО за добу збили один літак, один вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети ворога
У п'ятницю 15 квітня українські захисники продовжили нищити повітряні цілі ворога, зокрема, знешкодивши один літак і один вертоліт росіян
Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.
"15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак; один вертоліт; три безпілотні літальні апарати; дві крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.
Також військові зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.
"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!", - повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
- Додамо, що 15 квітня російські військові завдали трьох ракетні удари по об’єктах Київської області
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