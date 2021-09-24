Українські прикордонники викрили на контрабанді бортпровідників: переправляли iPhone в кейсах з їжею та сміттєвих пакетах

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній переправляли мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.





"Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу. Однак правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося", - йдеться в повідомленні.





За результатами огляду літака, що прибув в аеропорт Борисполя з Дубай, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord , MacBook Pro.





Попередньо, до схеми всього було залучено близько 10 осіб, громадян України. За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає $100 тис. Тривають перевірки.





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