Українські санкції повинні стати прозорими та сумісними із західними, - National interest

Про це йдеться у статті провідного аналітика й керівника міжнародної програми енергетики, зростання та безпеки Міжнародного податкового та інвестиційного центру Уеслі Александра Хілла, опублікованій в американському виданні National interest.

"Західні держави не довіряють санкціям України, оскільки докази порушень є таємними й не надаються на запит про взаємність санкцій. Необхідно посилити співпрацю між українською владою та західними органами, які застосовують санкції, включно з прозорістю доказів, які підлягають перегляду в українських і міжнародних судах", - ідеться у публікації.

Автор статті зазначає, що санкції, які Україна запровадила проти компаній, що ведуть бізнес із Росією, є необхідним інструментом для скорочення потоку військових технологій або технологій подвійного призначення до російського військово-промислового комплексу. Водночас ці обмеження вочевидь мають корупційну складову, вказує аналітик.

"У непрозорому українському політичному та бізнес-середовищі цей інструмент перетворився на надмірно використовувану та політизовану зброю, якою часто зловживають і яка в деяких випадках не має нічого спільного з Росією, як стверджують українські підприємці, що постраждали від санкцій. Брак прозорості та відсутність належної правової процедури призвели до припущень, що український режим санкцій не вільний від корупції та приватних інтересів", - стверджує автор статті.

Видання наводить статистику запровадження санкцій в Україні, цитуючи керівника практики міжнародного комерційного та торговельного права (ІКТ) в київському офісі Baker McKenzie Ганну Штепу, яка стверджує, що з початку війни до українського санкційного списку було додано понад 5 715 фізичних та 3 153 юридичних осіб, багато з яких потрапили до переліку за сприяння обходу наявних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо ведення бізнесу в Росії. За словами Штепи, в Україні було відкрито понад 2300 кримінальних справ лише за фактом співпраці з агресором.

На думку автора статті, є низка інструментів, за допомогою яких можна розв'язати проблему непрозорості та корупційності українських санкцій. Наприклад, через застосування технології блокчейн для відстежування державних коштів.

Аналітик нагадав, що в Україні вже діє Національне агентство з запобігання корупції та Вищий антикорупційний суд, а президент Володимир Зеленський має намір внести до Верховної Ради законопроєкт, яким корупцію буде прирівняно до державної зради. Однак, як вказує експерт, цього недостатньо. Україна повинна посилити свої антикорупційні зусилля, в тому числі зробити санкції прозорими та сумісними із західними.