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Війна з Росією: хроніка
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Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW

25 вересня, 2023 понедiлок
06:49
Війна з Росією

Українські війська у ході контрнаступальної операції змусили росіян відступити під Кліщіївкою. ЗСУ відбили російські атаки поблизу Білогорівки Донецької області

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки .

У Генштабі України зазначили, що українські війська продовжують штурм на південь від Бахмута, а речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повторив, що українські позиції знаходяться приблизно в трьох кілометрах від російської наземної лінії зв’язку (GLOC) на T0513. шосе. 

За даними Генштабу, українські сили відбили російські напади на схід від Богданівки, на південний схід від Білої Гори та поблизу Кліщіївки.

Український військовослужбовець заявив, що російські війська зосередили резерви та артилерійські системи на бахмутському напрямку, щоб зупинити просування українців у цьому районі.

Зокрема, він зазначив, що на Бахмутському напрямку у російських військ більше живої сили та артилерії, ніж у українських, контратаки росіян важко відбити. Ця повідомлення про відносно високу концентрацію російської живої сили та техніки в районі Бахмута свідчить про те, що українські контрнаступальні операції продовжують стягувати та закріплювати значний контингент російських сил на бахмутському напрямку, що є їхньою заявленою метою.

  • Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні заявили, що розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. Натомість найманці не зможуть допомогти росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті на їхню користь
Україна
Росія
російська армія
Контрнаступ ЗСУ
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