Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки .

У Генштабі України зазначили, що українські війська продовжують штурм на південь від Бахмута, а речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повторив, що українські позиції знаходяться приблизно в трьох кілометрах від російської наземної лінії зв’язку (GLOC) на T0513. шосе.

За даними Генштабу, українські сили відбили російські напади на схід від Богданівки, на південний схід від Білої Гори та поблизу Кліщіївки.

Український військовослужбовець заявив, що російські війська зосередили резерви та артилерійські системи на бахмутському напрямку, щоб зупинити просування українців у цьому районі.

Зокрема, він зазначив, що на Бахмутському напрямку у російських військ більше живої сили та артилерії, ніж у українських, контратаки росіян важко відбити. Ця повідомлення про відносно високу концентрацію російської живої сили та техніки в районі Бахмута свідчить про те, що українські контрнаступальні операції продовжують стягувати та закріплювати значний контингент російських сил на бахмутському напрямку, що є їхньою заявленою метою.