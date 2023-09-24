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В ISW оцінили, як повернення "вагнерівців" на фронт вплине на можливості армії РФ

24 вересня, 2023 неділя
07:33
Війна з Росією ПВК Вагнера

Розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. Натомість найманці не зможуть допомогти росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті на їхню користь

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні.

Зазначається, що ці роз'єднані контингенти ПВК Вагнера, які, як повідомляється, повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії. На думку аналітиків, вони не принесуть очікуваної ефективності, яку ПВК мала як унітарна організація під керівництвом фінансиста Євгенія Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Так, колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай 23 вересня заявив, що в Луганській області та на різних ділянках фронту діють вагнерівці. За його словами, поки не відома кількість бойовиків або дані про організацію, під якою вони діють в Україні. 

Джерело, пов’язане з Вагнером, стверджує, що близько 500 вагнерівців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті  Вагнера 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації. Зазнаачється, що її лідером може бути колишній керівник відділу кадрів ПВК Вагнера.

То, як зазначають в ISW, найманці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута на Донеччині.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК Вагнера (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати бійців Вагнера в нову ПВК для дій в Африці.

"Ці звіти вказують на те, що війська Вагнера роздроблені та навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - констатують в Інституті вивченні війни.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів.

Станом на 18 вересня відомо, що на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК Вагнера.  

Згодом у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Україна
Росія
російська армія
Вагнергейт
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