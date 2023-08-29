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У Білорусі вагнерівцям вже місяць видають паспорти зі зміненими прізвищами, - опозиціонер

29 серпня, 2023 вiвторок
08:11
Світ

Міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів

Про це заявив у понеділок в студії PAP заступник голови Об'єднаного тимчасового кабінету міністрів Білорусі Павло Латушка.

"За інформацією, яку ми підтвердили, вагнерівці отримують білоруські паспорти, справжні документи, але, звичайно, видані на інші імена та прізвища. Тому вони можуть просто потрапити на територію Європейського Союзу через прикордонні переходи", - заявив він.

Білоруський опозиціонер зазначив, що, на його думку, паспорти, видані білоруським МВС, можуть бути підготовлені з метою організації підривної діяльності, в тому числі терористичних актів. На питання про масштаби операції він відповів, що не може уточнити, про яку кількість документів йдеться. Він додав, що, за його інформацією, паспорти видаються вже місяць.

Латушка зазначив, що, за його інформацією, в Білорусі залишилося кілька тисяч найманців з ПВК Вагнера. За його оцінками, Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "немає достатніх фінансових ресурсів для утримання більшої групи найманців Вагнера". Він додав, що частина з них поїде до Африки, частина підпише контракти з міністерством оборони Росії, звільниться зі служби або залишиться в Білорусі.

"Кілька сотень людей вже підписали контракти з міністерством оборони Білорусі, вони точно залишаться на території країни. Як варіант, вони залишаться в силах спеціальних операцій білоруських збройних сил і можуть надалі використовуватися для створення проблем на кордоні, а також "співпрацювати" з нелегальними мігрантами, які щодня атакують кордони Польщі, Литви та Латвії", - сказав Латушка.

Вагнерівці в Білорусі та авіакатастрофа з Пригожиним

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.  

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.  

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.  

16 серпня міністр оборони Литви у 1993-1996 рр. та 2000-2004 рр. Лінас Лінкявічюс висловився, що вагнерівців на території Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні з Литвою.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

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російська армія
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окупанти
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