У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки

Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на сервіс Planet Labs.

Повідомляється, що за 23 дні серпня демонтовано не менше 101 великого військового намету. У наступні дні до 9 вересня було розібрано близько 60, їхня місткість близько тисячі осіб.

Початок демонтажу табору Вагнера у селі Цель зафіксували на супутниковому знімку від 1 серпня. Тобто з початку серпня там розформовували не менше 160 житлових наметів із приблизно 273, які там були. Це близько 3000 місць для найманців Вагнера, якщо рахувати по 20 осіб в наметі.

Фото: Радіо Свобода

Знімок свідчить, що намети знято одночасно у всіх частинах табору. У північній частині деякий транспорт було перенесено зі стоянки на місце наметів. Причина нині невідома. Водночас кількість техніки не змінилася.

Фото: Радіо Свобода

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

Після загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина найманці почали залишати Білорусь. Водночас у РФ заявили, що ПВК буде розформовано, а окремим найманцям запропонують укласти контракти з міноборони Росії.

"Група "Вагнера" перестане існувати. Бійці зможуть піти "на гражданку" чи підписати контракт із МО. Це незаконне збройне формування. Не повинно бути в державі якихось озброєних людей, які не підпорядковані державі. У результаті це призвело до заколоту. Ми були на межі громадянської війни", - казав депутат держдуми РФ, генерал Віктор Соболєв.