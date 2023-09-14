Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки

У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки

14 вересня, 2023 четвер
10:10
Війна з Росією ПВК Вагнера

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня прибрали приблизно 60 великих військових наметів

Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на сервіс Planet Labs.

Повідомляється, що за 23 дні серпня демонтовано не менше 101 великого військового намету. У наступні дні до 9 вересня було розібрано близько 60, їхня місткість близько тисячі осіб.

Початок демонтажу табору Вагнера у селі Цель зафіксували на супутниковому знімку від 1 серпня. Тобто з початку серпня там розформовували не менше 160 житлових наметів із приблизно 273, які там були. Це близько 3000 місць для найманців Вагнера, якщо рахувати по 20 осіб в наметі.

На фото: демонтують табір ПВК Вагнера у Білорусі

Фото: Радіо Свобода

Знімок свідчить, що намети знято одночасно у всіх частинах табору. У північній частині деякий транспорт було перенесено зі стоянки на місце наметів. Причина нині невідома. Водночас кількість техніки не змінилася.

На фото: демонтують табір ПВК Вагнера у Білорусі

Фото: Радіо Свобода

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

Після загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина найманці почали залишати Білорусь. Водночас у РФ заявили, що ПВК буде розформовано, а окремим найманцям запропонують укласти контракти з міноборони Росії.

"Група "Вагнера" перестане існувати. Бійці зможуть піти "на гражданку" чи підписати контракт із МО. Це незаконне збройне формування. Не повинно бути в державі якихось озброєних людей, які не підпорядковані державі. У результаті це призвело до заколоту. Ми були на межі громадянської війни", - казав депутат держдуми РФ, генерал Віктор Соболєв.

Новини
Білорусь
Вагнергейт
Читайте також:
13 вересня, 2023 середа
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
Ганна Маляр
13 вересня, 2023 середа
Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
10:18
СБУ
Працювала на депутата Держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки
10:03
Ексклюзив
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
10:03
OPINION
Зоя Казанжи
Без виборів, і, бажано, через Дію, влада має йти до в'язниці
09:53
фейк
Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ
09:48
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених
09:32
російський військовий корабель
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні
09:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 вересня: гривня продовжує падати щодо долара та євро
09:22
Оновлено
землетрус в Марокко
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла до 2946 людей
09:09
Рівненська АЕС
Британська розвідка розповіла, як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки
09:00
PR
Найкасовіша стрічка 2023 року "Барбі" онлайн на SWEET.TV
09:00
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити
08:56
перший президент Молдови Мірча Снєгур
Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур
08:48
"Це потужний удар по РФ": Гуменюк про повернення "вишок Бойка"
08:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
08:31
На фото: Марка "Міста Героїв. Харківщина"
"Міста Героїв. Харківщина": Укрпошта випустила марки, присвячені найпотужнішій контрнаступальній операції ЗСУ
08:18
Оновлено
розбита російська техніка
Підводний човен, корабель і 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні
08:10
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників
08:08
OPINION
Сергій Фурса
Вето на закриття е-декларування, або Як всі знов на шару поїли певну субстанцію
07:47
Оновлено
Крим. Євпаторія
У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи: РФ звинуватила Україну в атаці дронів
07:24
Марко Верратті та Кіліан Мбаппе (праворуч)
ПСЖ продав переможця Євро-2020 до клубу з Катару
06:31
Василь Ломаченко
Ломаченку знайшли заміну в бою за вакантний титул WBC
06:19
винищувач F-35
У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї
05:59
ракетні системи США
Пентагон формує в Києві команду інспекторів для контролю за постачанням зброї
05:44
ракетний удар по Севастополю
В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі
05:34
Модель нового винищувача ВБ, Італії та Японії
Розробка винищувача GCAP: Італія, Японія та Велика Британія розповіли подробиці проєкту
05:02
Кім Чен Ин та Путін
В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР
04:34
Болгарія
Болгарія розмістить на території країни нову військову базу НАТО
04:06
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії забрала життя понад 8 тисяч людей
03:38
Сирія
Ізраїль завдав ударів по Сирії у регіоні, де розташована база Росії, - Reuters
03:10
КНДР
США пригрозили КНДР наслідками через переговори з РФ
02:42
Оновлено
повітряна тривога
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
02:20
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Виклик посла РФ і консультації з НАТО: У Румунії відреагували на нові уламки дронів на території країни
01:52
ракета Storm Shadow
Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
01:42
завершення Синоду єпископів УГКЦ в Римі, 2023
"Душпастирський супровід постраждалих від війни": в Римі завершився Синод єпископів УГКЦ
01:24
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що миротворці РФ провалили свою місію в Нагірному Карабасі
01:00
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії повідомили про низку атак безпілотників у двох областях і звинуватили в них Україну
00:56
вибори днр
РФ закликала Азербайджан до поваги після заяву Баку про невизнання "виборів" на ТОТ України
00:28
Олег Дерипаска
Олігарх Дерипаска пропонує подолати технологічну відсталість РФ за допомогою Азії й Африки
2023, середа
13 вересня
23:55
Яна Зінкевич
Чотири українки увійшли до рейтингу Time100 Next – людей, які змінюють світ
23:43
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV