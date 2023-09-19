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РФ формує в Африці ПВК на базі бригади, яку виводить із України, - Центр нацспротиву

19 вересня, 2023 вiвторок
17:52
Світ ПВК Вагнер

Ворог створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях

Про це інформує Центр національного спротиву.

"В окупантів триває робота щодо об’єднання залишків вагнерівців до нової структури під егідою МО РФ", - йдеться в заяві.

Влада Росії створює приватну військову компанію "Руський експедиційний корпус" для найманців, які мають служити в Африці. Серед них є і вагнерівці - бойовики, які брали участь у війні проти України під керівництвом Євгена Пригожина.

ПВК формується на базі 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації, яка розташована в Кубинці Одинцовського району Москви, підрозділи якої поступово виводять з зони бойових дій в Україні.

Загальна кількість залучених до операцій за кордоном терористів планується близько 20 тисяч

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів.

Станом на 18 вересня відомо, що на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК Вагнера.  

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Новини
Росія
російська армія
Вагнергейт
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