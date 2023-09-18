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У Білорусі залишилося менше тисячі вагнерівців, - ЦНС

18 вересня, 2023 понедiлок
16:26
Війна з Росією ЧВК «Вагнер»

Станом на 18 вересня відомо, що на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК Вагнера

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними місцевого підпілля, в Білорусі кількість вагнерівців скоротилася до менш ніж 1000 осіб.

Повідомляється, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів міністерства внутрішніх справ та міноборони Білорусі. Водночас решта - це ті, кого не беруть ні нові приватні військові компанії, ні російське міністерство оборони.

Адже частина міноборони РФ створило ПВК до якої намагаються залучити найманців з "Вагнера".

Інформацію щодо дій російських окупантів та їх посібників на ТОТ можна повідомити через чат-бот.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів. 

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

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Росія
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Вагнергейт
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