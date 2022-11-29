Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українські сили відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів Луганщини й Донеччини

Українські сили відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів Луганщини й Донеччини

29 листопада, 2022 вiвторок
08:35
війна з Росією ЗСУ

За минулу добу, 28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 листопада.

Зазначається, що російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів українських Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зберігається і загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро у тому числі міста Херсон.

  • Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
Луганщина
Сумщина
Херсон
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Опитне
Бахмут
Макіївка
новини Волині
Харківщина
Водяне
Читайте також:
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
26 листопада, 2022 субота
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
Євген Пригожин
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Путін залякує Пригожиним Захід, і Захід на це ведеться, - Фейгін
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 листопада, 2022 неділя
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 листопада
08:52
Акція на підтримку України під час матчу ЧС-2022 Португалія - Уругвай
Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг чоловік у футболці з надписом Save Ukraine
08:41
ООН назвала "критичною" гуманітарну ситуацію на Півдні України
08:27
Рагім Стерлінг (ліворуч)
ЧС-2022: Результати усіх матчів та розклад трансляцій 29 листопада
08:17
окупанти Мелітополь
РФ посилює поліцейський режим на окупованих територіях Херсонщини, - Генштаб
08:10
Львівська залізниця попередила про тимчасові зміни в русі приміських поїздів
Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона до Києва
08:03
OPINION
Сергій Фурса
Годинник цокає в холодному самотньому бункері…
08:00
Анонс
Юлія Джима
Біатлон: розклад 1-го етапу Кубка світу
07:50
арта
Ворог вночі атакував "ураганами" та важкою артилерією Нікопольщину
07:31
Оновлено
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Росіяни вдарили по Дніпру кількома ракетами: поцілили у підприємство
07:28
Су-25
Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 минулої доби
07:22
електроенергія
США анонсують допомогу для енергосистеми України 29 листопада, – Reuters
06:59
Нафтогаз
Нафтогаз запросив додатковий газ у США
06:38
operaawards
Два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards
06:07
Новорічна ялинка
Головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною", - Yasno
05:42
білоруські війська
У ISW сказали, яку мету переслідує Кремль, розгорнувши знову війська в Білорусі
04:36
ФБР
Тотальні прорахунки. Спецслужби США недооцінили масштаби вторгнення РФ та силу опору українців, - The Daily Beast
04:09
росія мобілізація орки окупанти
Росія концентрує ресурс для проведення "мобілізації" на окупованій Херсонщині, - ССО ЗСУ
03:43
ізраїль україна
Військова делегація України відвідала Ізраїль: домовлялись про системи протиракетної оборони, - ЗМІ
03:15
Білий дім
У США запевнили, що разом з партнерами не дозволять РФ перетворити "зимові холоди" у зброю
02:48
Ілон Маск
Apple та Google можуть заблокувати Twitter. У відповідь Маск обіцяє створити власний смартфон
02:21
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
У ЦАР розбомбили базу найманців ПВК Вагнера
02:07
Луганщина
Обшуки, арешти, мародерство: на Старобільщині окупанти посилили рейди серед населення
01:54
росія ядерна зброя
У РФ до ідеї ядерного удару по Україні можуть повернутись під загрозою втрати Криму, - Newsweek
01:26
Михайло Волинець
Детективи НАБУ вручили нардепу Волинцю обвинувачення та відправили справу до суду
01:00
Розслідування про нерухомість Богуслаєвих у Ніцці
"Схеми" виявили у родини Богуслаєва нерухомість у Ніцці на близько €6 млн
00:39
"Хай рятує українське небо, тоді захистить і Польщу": прем'єр Моравецький вкотре закликав Німеччину передати Києву ЗРК Patriot
00:15
Байден і Макрон
"Ми хочемо узгодити нашу підтримку України": Макрон поговорить у Вашингтоні з Байденом про агресію РФ
00:01
Єврокомісар про відбудову України: сума наближається до 500 млрд євро і зростає щодня
2022, понедiлок
28 листопада
23:11
Оновлено
Бруну Фернандеш (у центрі)
ЧС-2022: Результати усіх матчів 28 листопада, турнірні таблиці
22:59
Співпраця та повоєнна відбудова: міністр оборони Словенії приїхав до України і зустрівся з Резніковим
22:58
Кріштіану Роналду (праворуч)
Португалія здолала Уругвай та пробилася до плей-офф ЧС-2022
22:41
Зеленський
Деокупація, ППО для України, трибунал для РФ: представники країн Північної Європи і Балтії зустрілись із Зеленським і зробили спільну заяву
22:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження. Колонка Сергія Згурця
22:22
Нова пошта
Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві
22:01
Ексклюзив
Володимир Путін
Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний
21:54
котельня
В Україні запрацювали 99,7% котелень, – голова Нафтогазу
21:42
світло
"Горять запобіжники і трансформатори": у YASNO закликали не вмикати багато приладів одразу після появи електрики
21:23
Під час окупації Росією Харківщини було вбито дитячого письменника Вакуленка, - Суспільне
21:03
Пункт Незламності
На онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії
20:43
Посли G7 обговорили з главою НБУ підтримку України та важливість корпоративного управління в держбанках
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV