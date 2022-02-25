Українські солдати перемогли у бою у Сумах, росіяни відступили
Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився, ворог відступив
Про це повідомляє "Суспільне Суми" з посиланням на інформацію від обласної державної адміністрації.
"Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва закінчився. Ворог відступив, повідомили в облдержадміністрації", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що дві колони військової техніки РФ виїхали на Ромни та Діброву.
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