Українські солдати перемогли у бою у Сумах, росіяни відступили

Про це повідомляє "Суспільне Суми" з посиланням на інформацію від обласної державної адміністрації.



"Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва закінчився. Ворог відступив, повідомили в облдержадміністрації", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що дві колони військової техніки РФ виїхали на Ромни та Діброву.