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Українські ветерани війни встановили світовий рекорд на турнірі Шварценеггера зі стронгмену

16 жовтня, 2023 понедiлок
16:03
Спорт Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Українські ветерани війни з РФ побили світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe

Про це повідомляє Федерація стронгмену України

На змаганнях у Мадриді українські ветерани протягли за канат в упорі сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 м за 30,69 сек та встановили новий світовий рекорд в цій дисципліні. 

У турнірі взяли участь восьмеро українських захисників, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій і є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України" - Олександр Швачка, Вячеслав Цюх, Владислав Шатіло, Євген Смага, Артем Марченко, Артем Погорілий, Михайло Дроботенко та Денис Барчук.

За словами капітана української команди Олександра Швачки, своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

 "Цим дійством ми хочемо показати всім ветеранам, що, незважаючи на важкі поранення, можна встановлювати світові рекорди. Тому закликаємо всіх ветеранів до реабілітації через спорт. Приєднуйтеся до нас", – закликав Швачка.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерація стронгмену України


Що відомо про змагання "Сильні України" 

"Сильні України" – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни Федерації стронгмену України.

Змагання відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь в яких взяли понад 400 ветеранів та військовослужбовців. Головний суддя змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерація стронгмену України


Що таке Arnold Classic Europe

Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шварценеггером та відбувається у столиці Іспанії.  Щорічно участь в змаганнях беруть тисячі спортсменів із більш ніж 50 країн світу.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерація стронгмену України



 
Війна з Росією
Іспанія
Арнольд Шварценеггер
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