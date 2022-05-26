Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ
Українська авіація за добу 25 травня знищила дві крилаті ракети, яких випустила РФ
Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами. Близько 20:00 з території РФ було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку", - розповіли у Повітряних Силах.
Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України. За добу 25 травня українська авіація також знищила 5 безпілотників і 110 одиниць легкої броньованої техніки.
"Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10", - повідомили в ЗСУ.
- 25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.
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