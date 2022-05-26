Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами. Близько 20:00 з території РФ було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку", - розповіли у Повітряних Силах.

Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України. За добу 25 травня українська авіація також знищила 5 безпілотників і 110 одиниць легкої броньованої техніки.

"Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10", - повідомили в ЗСУ.

25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.

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