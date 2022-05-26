English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ

Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ

26 травня, 2022 четвер
00:31
війна з Росією Крилата ракета

Українська авіація за добу 25 травня знищила дві крилаті ракети, яких випустила РФ

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами. Близько 20:00 з території РФ було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку", - розповіли у Повітряних Силах. 

Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України. За добу 25 травня українська авіація також знищила 5 безпілотників і 110 одиниць легкої броньованої техніки.

"Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10", - повідомили в ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
РФ
винищувачі
російська агресія
війна
Військові новини
крилаті ракети
втрати Росії
Читайте також:
авіаудар
26 травня, 2022 четвер
На Хмельниччині пролунали вибухи
газ
25 травня, 2022 середа
Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
25 травня, 2022 середа
Два ляпаси патріарху Кирилу
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.22
    Купівля 34.22
    Продаж 35.79
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 38.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
00:39
Танкер для доставки СПГ
Німеччина купуватиме у США скраплений газ
00:37
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога
00:36
Оновлено
авіаудар
На Хмельниччині пролунали вибухи
00:24
На фото президент України Володимир Зеленський
"Росія жорстко наступає на сході". Зеленський у Давосі вимагав зброю для України
00:18
На фото члени команди фільму "Бачення метелика"
"Росіяни вбивають українців". На прем'єрі фільму у Каннах команда влаштувала акцію протесту
00:15
"Рома"
"Рома" перемогла "Фейєнорд" і стала першою командою в історії, яка виграла Лігу конференцій
00:10
Зеленський
"Не було такої звички – брати до уваги Україну". Зеленський розповів про виступ у Давосі
2022, середа
25 травня
23:58
Т-62
Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни зняли з консервації, прибув до Мелітополя
23:54
Charlie Hebdo
Charlie Hebdo опублікував роботи українських карикатуристів. Гроші за наклад підуть ЗСУ
23:41
окупанти танк
На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи
23:31
окупант свиня
В лікувальних закладах Криму перебуває значна кількість поранених окупантів, - Запорізька ОВА
23:29
Аналітика
Сергій Згурець-CAESAR
Битва за Донбас на сьогодні є головним викликом для обох сторін. Колонка Сергія Згурця
23:15
Златан Ібрагімович
40-річна зірка "Мілану" Ібрагімович зробив операцію на коліні, пропустить 7-8 місяців
23:04
евакуація з Маріуполя до рф
Міноборони РФ заявили, що 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей
22:53
Дмитро Кулеба
НАТО "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння", - Дмитро Кулеба
22:53
ядерна зброя рф ракета
Перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива, - ООН
22:36
фінляндія швеція нато
Анкара блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, допоки в цих країнах "поблажливо ставитимуться до курдських бойовиків"
22:31
Оновлено
Умань, поле
В Умані пролунали вибухи
22:28
У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА
22:27
Артем Довбик
"Дніпро-1" та італійський клуб ведуть переговори про трансфер Довбика
22:15
путлер шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 травня
22:12
У Каннах на благодійному вечорі на підтримку української кіноіндустрії зібрали понад 1,5 млн грн
22:08
прапор України
У Киргизстані на Піку Путіна замайорів український стяг
22:05
Рінат Ахметов
Ахметов: Дії Росії в Україні – це геноцид та воєнні злочини
21:59
потяг
Польща скорочує кількість напрямків з безоплатним проїздом для українців
21:52
Олег Сенцов на фронті
Щоб ви розуміли: це дуже важка війна. Олег Сенцов розповів про один день на фронті
21:41
Війна з Росією
Росія зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більше тисячі навчальних закладів, - Шмигаль
21:30
обстріляли лікарню в Лимані
Росія продовжує знищувати українців: 25 травня на Донеччині вбито 4 мирних жителів
21:22
нафтопровід
Київ та Будапешт домовляються про транспортування "трубою Медведчука" дизелю в Україну
21:08
знищили російський БТР
ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем
21:08
Юрій Іванющенко
Уряд Швейцарії просить суд заарештувати активи соратника Януковича
20:54
Луганщина
РФ окупувала 95% території Луганської області, - Гайдай
20:53
Артіс Пабрікс
Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії
20:49
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський
20:49
Бої на Сході
У Міноборони розповіли, чи готують контрнаступ на Сході
20:48
зерно порт
У ЄС не виключають "військову допомогу" для безпечного вивезення зерна з України морським шляхом
20:29
Зеленський
Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ
20:28
Байрактар
Росія програє у війні дронів, - The Economist
20:16
білоруські військові
Білорусь проведе військові навчання 26 травня поблизу кордону з Волинською областю
20:04
Опитування
Попри війну, українці оптимісти – у краще майбутнє вірить 2/3 населення, - опитування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV