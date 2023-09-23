Українські війська ліквідували 510 окупантів, 11 танків та 8 дронів, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 275 460 (+510) осіб

танків ‒ 4655 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21)

артилерійських систем – 6210 (+33)

РСЗВ – 789 (+4)

засобів ППО ‒ 530 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8)

крилатих ракет ‒ 1518 (+1)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26)

спеціальної техніки ‒ 912 (+0)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: українські війська відбили атаки росіян на двох напрямках

Про це 23 вересня пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 49 авіаційних ударів по території України

Ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка Харківської області; Надія, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Кліщіївка, Північне, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Крім цього, минулої доби росіяни атакували Україну 6 ударними БПЛА типу Shahed-136/131, з яких 2 знищено засобами протиповітряної оборони України. Окрім цього, від ракетної атаки на місто Кременчук постраждало понад 30 людей, серед яких троє дітей. Також, через ракетний удар постраждали й мирні жителі Юрківки Запорізької області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони уразила 2 ЗРК та 4 артзасоби ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.