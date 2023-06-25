Українські війська використовують досвід перших тижнів наступу і просуваються на ключових напрямках, - розвідка Британії
Збройні сили України стабільно просуваються на ключових напрямках, користуючись досвідом перших двох тижнів контрнаступу для удосконалення тактики штурму
Про це інформує міністерство оборони Великобританії у Twitter.
У розвідці зазначають, що останніми днями українські воїни перегрупувались й продовжили проводити наступальні операції на трьох основних напрямках - на півдні та сході України.
"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - наголошують у міноборони Британії.
Водночас зазначається, що російські окупанти доклали значник зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Крем'янки на Луганщині. Ймовірно кроки ворога відображають накази російського воєнного керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості.
"Росія досягла певних невеликих успіхів, але українські війська завадили прориву", - додали у розвідці.
- 25 червня у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.
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