Українські військові дуже вправно тримають оборону: щодня росіяни втрачають близько роти солдат, - Арестович

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"Сьогодні в Мелітополі чомусь зламався дуже важливий залізничний міст, який забезпечував постачання російським угруповуванням і під Маріуполем, і на Запорізькому напрямку, тобто наші сили вправно працюють по всій території України, забезпечуючи надійну оборону", - сказав Арестович.

За його словами, щонайменше роту противник втрачає протягом доби, іноді більше. Також він розповів, що уповільнилось його просування на Запорізькому напрямку.

"Задум противника щодо оточення наших військ в зоні ООС або просування на північ Херсонської області в напрямку Кривого Рогу зривають наші війська, здійснюючи потужні удари по його угруповуванням, складам з боєприпасами, командним пунктам", - зауважив Арестович.

Він додав, що найбільші зусилля ворог зосереджує зараз на Ізюмському напрямку, на Азовсталі, на Херсонсько-Криворізькому та Херсонсько-Миколаївському напрямках.

"Це основні напрямки, на яких вони концентрують війська, продовжують атакувати і штурмувати наші позиції...Незважаючи на непросту ситуацію з точки зору військового мистецтва і точки зору навантаження, яке витримують наші війська, а там дійсно ситуація потребує всієї мужності і вправності українських військовослужбовців, наші війська продовжують проводити вдалу оборонну операцію", - додав радник керівника ОП.

Крім того, він звернув увагу, що ворог зосереджує свої зусилля на інформаційно-психологічному впливі на українців, тому необхідно отримувати інформацію з офіційних джерел.

Як повідомлялося, військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.

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