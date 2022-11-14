Про це Залужний повідомив у Telegram.

"Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував генералу Міллі за підтримку України та високу оцінку ЗСУ.

Крім того, Залужний розповів американському колезі про ситуацію на фронті.

"Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - повідомив Залужний.

Раніше генерал Міллі у промові в Економічному клубі Нью-Йорка порадив скористатися можливістю для проведення переговорів з огляду на можливу стабілізацію лінії фронту в умовах зими.

За даними The New York Times, президент США Джо Байден і його радник з нацбезпеки Джейк Салліван не поділяють думку Міллі щодо доцільності переговорів.

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