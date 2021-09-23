Українські військові провели танкові та артилерійські навчання у зоні ООС

Про це повідомляє Міноборони.

"В районі проведення Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation відбулися навчання підрозділів резерву, які входять до складу Оперативно-тактичного угруповання "Північ". Умови виконання завдань були максимально наближені до бойових", - йдеться в повідомленні.





За інформацією силового відомства, танкові підрозділи здійснили нічний марш в умовах обмеженої видимості, розосередили техніку і замаскували її у заданому районі.

Після чого танкісти висунулися на вогневі рубежі, під час руху виявляючи та знищуючи умовного противника.

Водночас артилеристи зосередилися в основному на управлінні системою вогню та визначенні цілей умовного ворога.

Як зазначив керівник цих навчань, підрозділи резерву тренувалися спільно відпрацювати розгортання сили та засобів маскування, застосувати різноманітні тактичні прийоми та протидіяти противнику.





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