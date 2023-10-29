Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За всю історію заходу вперше на одній сцені разом з цивільними професіоналами виступили військові розробники, які створили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA, Єлизавета Бойко і Тарас Шевчук.

Команда вперше поділилася з учасниками конференції історіями успішних військових операцій, проведених за допомогою системи, серед яких: планування Херсонської наступальної операції, знищення крейсеру "Москва" та ураження Кримського моста.

"Виступ на таких конференціях – це перетин межі, коли рівень якості та складності військових IT-розробок може позмагатися з успішними проєктами цивільного сектору", - зазначила Єлизавета Бойко, розробниця Центру інновацій.

Довідково. Конференція української IT-спільноти React+TS fwdays'23 присвячена технологіям веброзробки для різних галузей та сфер.