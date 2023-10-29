Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA
Команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України представила екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA на найбільшій технічній конференції в Україні React+TS fwdays'23
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За всю історію заходу вперше на одній сцені разом з цивільними професіоналами виступили військові розробники, які створили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA, Єлизавета Бойко і Тарас Шевчук.
Команда вперше поділилася з учасниками конференції історіями успішних військових операцій, проведених за допомогою системи, серед яких: планування Херсонської наступальної операції, знищення крейсеру "Москва" та ураження Кримського моста.
"Виступ на таких конференціях – це перетин межі, коли рівень якості та складності військових IT-розробок може позмагатися з успішними проєктами цивільного сектору", - зазначила Єлизавета Бойко, розробниця Центру інновацій.
Довідково. Конференція української IT-спільноти React+TS fwdays'23 присвячена технологіям веброзробки для різних галузей та сфер.
- Cпівзасновник DroneUa, експерт з безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко прокоментував ймовірну зміну майбутнього формату воєн і зазначив, що армія 2030 року буде армією роботів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе