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"Армія 2030 року - це армія роботів": експерт Яковенко про теоретичну зміну майбутнього формату ведення війни

28 жовтня, 2023 субота
19:01
Технології ЗСУ, дрони

Cпівзасновник DroneUa, експерт з безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко прокоментував ймовірну зміну майбутнього формату воєн і зазначив, що армія 2030 року буде армією роботів

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Люди не мають бути присутніми на полі бою, це небезпечно, їхнє місце замінить робототехніка. Протягом наступних 4 років ті досягнення, які формує Україна і, які вона демонструє на полі бою - будуть масштабовані. Це буде моментом, коли невеличка група людей керує великими масивами різноманітного обладнання, котре буде виконувати місії свої на полі бою", - вважає експерт.

Він зазначив, що мова йде про те, що не лише процеси зміняться стосовно керування й кількості людей, залучених у ці процеси, що піддаються безпосередньому ризику, а й зміняться параметри використання робототехніки.

"Війни майбутнього - це буде не про величезні історії з великою технікою, на кшталт того Чорноморського флоту, котрий нікому не потрібен. Мова йде про невеличкі пристрої, котрі здатні захищати акваторії чи території, хірургічно видаляючи окупантів із землі, котру потрібно звільняти. Тож зараз мова йде дійсно про трансформацію всього безпекового світу, всієї формули. Армія 2030 року - це буде армія роботів", - зауважив Яковенко.

  • Раніше захисники України у межах проєкту "Армія дронів" отримали 206 ударних безпілотників українського виробництва Heavy Shot. Після ураження ворогів вони автоматично повертаються на базу.
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Україна
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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