Українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"У ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації", – йдеться у повідомленні.

Що стосується Волинського та Поліського напрямків, тут без особливих змін. Однак Білорусь до 4 червня цього року проводить "заходи з перевірки бойової готовності", відзначає Генштаб.

На Сіверському напрямку ворог обстрілює з артилерії прикордонні райони з території російської федерації прикордонних районів. Під обстрілами – Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, а також Янжулівка та Каменська Слобода на Чернігівщині.

На Слобожанському напрямку противник продовжує готуватися до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання зброї та військової техніки.

На Харківському напрямку обійшлося без активних дій.

На Слов’янському напрямку противник продовжує перегруповувати війська, щоб поновити наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

У Генштабі фіксують перегрупування ворога та підготовку його до наступу на Лиманському.

На Сєвєродонецькому напрямку Росія веде штурмові дії в районах Сєвєродонецька, Тошківки та Устинівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог безуспішно намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

На Криворізькому напрямку Росія б'є з артилерії по позиціям ЗСУ та веде контрбатарейну боротьбу.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", – зазначив Генштаб.

При цьому ЗСУ відзначає готовність ракетного озброєння в акваторії Чорного моря, а саме – одного носійя крилатих ракет типу “Калібр”. При цьому до острова Зміїний РФ підтягнула три катери для забезпечення тамтешніх своїх підрозділів.

"Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу", – вказує Генштаб.

При цьому російська армія продовжує зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.

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