Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Українські військові вражають на західних навчаннях, проте на війні в Україні бракує солдатів. Акценти світових ЗМІ 23 серпня
Огляд

Українські військові вражають на західних навчаннях, проте на війні в Україні бракує солдатів. Акценти світових ЗМІ 23 серпня

Андріана Стахів
23 серпня, 2023 середа
12:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань тренування українських військових на західній зброї, але разом із тим і брак добровольців, які готові воювати за Україну

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 23 серпня.

Українські військові вражають на західних навчаннях

Про тренування українських військових у лісах Німеччини розповідає Politico, наголошуючи на їхній успішності, зокрема українського екіпажу на основному бойовому танку Леопард 1А5, який із першого пострілу уразив 15 цілей із 17.

"Я дуже вражений тим, що українські військові продемонстрували тут", – цитує видання німецького генерал-лейтенанта Андреаса Марлоу.

У середині серпня тренувальна місія ЄС для українських солдатів була в самому розпалі на полігоні німецьких збройних сил в Клетці, одному з двох тренувальних центрів у Німеччині. Тут десятки українських солдатів п'ятий тиждень навчаються керувати німецькою військовою технікою, зокрема Leopard 1A5 та Marder 1A3. Невдовзі вони мають повернутися додому.

"Звичайно, тренування занадто короткі, – додає Марлоу. Проте Україні потрібно, щоб солдати якнайшвидше повернулися в бій.

Упродовж цих тижнів українці тренуються по 12 годин на день, шість днів на тиждень. Спочатку на тренажерах, потім на справжніх танках Leopard, озброєних невибуховими навчальними боєприпасами. Це виснажлива програма, підкреслюють у Politico і додають, що на 17 різних програм навчань до Німеччини, що тривають від 15 листопада, приїздять здебільшого недосвідчені українці.

"Дві третини курсантів, які прибувають сюди, є резервістами або цивільними особами", – пояснює Марлоу.

Програми навчань постійно адаптують під запити України: від ведення боїв у місті до бойових дій на лісистих місцевостях, залежно від викликів, які постають перед українськими військовими, що ведуть контрнаступ. 

Наразі Німеччина вже підготувала 6 200 українських солдатів за підтримки 12 європейських країн, зокрема Нідерландів і Данії. До кінця року мета –10 тисяч воїнів.

Хоча західна зброя дещо застаріла, кажуть у Politico, вона все одно краща за радянську техніку, до якої звикли українці.

"Marder – це як BMW, а російський бронетранспортер – як старенька "Волга"", – цитує видання жарт одного з українських бійців, який тренується на Marder 1A3.

Разом із тим, попри мотивацію українців, Марлоу реалістично оцінює вплив німецьких танків на полях битв в Україні: "Жодна система озброєння сама по собі не буде вирішальною".

Фото: gettyimages

Україні бракує добровольців, які готові воювати

Добровольців недостатньо, пише BBC у своєму матеріалі, який присвячений чоловікам, які не хочуть воювати. Україна постійно потребує заміни десятків тисяч поранених та загиблих. Багато бійців просто виснажені після стількох місяців боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

"Деякі чоловіки не хочуть воювати. Тисячі виїхали з країни, часом після підкупу чиновників, а інші знаходять способи ухилитися від призовників, яких, своєю чергою, звинувачують у все більш жорсткій тактиці", – говорить видання та розповідає про чоловіка, який не хоче йти воювати.

Як правило, пояснюють у BBC, до вторгнення Росії чоловікам, які не хотіли проходити військову службу через свої релігійні переконання, пропонували альтернативу. Наприклад, роботу в сільському господарстві або в соціальних службах. Проте із вторгненням вона зникла. Тим часом на думу Єгора, такий вибір має бути доступним, незалежно від причин, якими керуються люди.

"Кожна ситуація індивідуальна, – цитує видання чоловіка. – Те, що в Конституції записано, що всі громадяни чоловічої статі повинні воювати, на мою думку, не відповідає сучасним цінностям".

Як додає BBC, нещодавно Єгора відправили до призовного пункту після того, як його зупинила міліція в Києві, звинувативши в ухилянні від призову. Зрештою, його відпустили додому, після того, як він пояснив, що у нього проблеми зі спиною, але наступного разу він боїться, що так не вийде.

Систему призову чоловіків на строкову службу в Києві звинувачують у корупції в самій своїй основі. Зеленський звільнив усіх керівників обласних військкоматів України після численних звинувачень на адресу офіцерів системи, зокрема у хабарництві та залякуванні. Представники оборонного відомства заявили BBC, що ці порушення є "ганебними і неприйнятними".

"Мобілізація є причиною того, що більшість чоловіків віком до 60 років не можуть виїхати з України. Тисячі часто намагаються втекти з країни, здебільшого через Карпати до Румунії, – зазначає медіа. – Тим, хто залишається, масові групові чати допомагають уникнути призову. Телеграм-канали дають підказки про те, де патрулюють військові комісари. Існують чати для різних регіонів і міст по всій країні, іноді з більш ніж 100 тисяч учасників у кожному".

Разом з тим Міністерство оборони України закликає людей оновлювати свої дані в національній базі даних і заявляє, що якщо їх призвуть, то вони будуть направлені на відповідну посаду.

Влада, схоже, прагне відновити довіру, наголошує на наступному BBC: "Боятися – це нормально", – гасло останньої інформаційної кампанії. Це спроба провести паралелі між дитячими страхами і сьогоднішніми тривогами.

Тут видання наводить приклад тих, хто почав вої тренування завчасно, ще не потрапивши під мобілізацію – аби бути готовим.

"У покинутому літньому таборі в Києві цивільні особи навчаються протистояти російським солдатам у разі потреби. Вони патрулюють стежки, перш ніж інструктор кричить: "Друга група! Граната!". Чоловіки та жінки швидко кидаються на землю. Їхні гвинтівки несправжні, але є надія, що деякі учасники запишуться на справжню. Антон, 22-річний студент, вже прийняв рішення", – описує медіа ще одну реальність.

Антон не вважає, що це добре, що люди уникають призову, але він розуміє, чому хтось не хоче воювати. Він переконаний, що не зможе залишатись склавши руки, якщо ситуація погіршиться.

Як констатують у BBC, Україна перевершила всі очікування у своєму захисті від повномасштабного вторгнення Росії, але і їй доводиться робити певні переоцінки та перерахунки. І йдеться не лише про контрнаступ, а й про мотивування своїх громадян до боротьби.

"Існує незаперечна необхідність, але також і незручна правда, що поле бою не для всіх", – підсумовує видання.

Світ
Україна
Росія
зброя
військові
Німеччина
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: Ларс фон Трієр
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
війна проти РФ ЗСУ
23 серпня, 2023 середа
ЗСУ продовжують наступати в районі Роботиного і просуваються до другої лінії оборони РФ, - ISW
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 42.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
23 серпня
13:30
Виставка "Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди"
"Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди": у Києві на День Незалежності відкриється виставка про видатних дисидентів
13:28
WhatsApp
У Британії оштрафували банк США на $68,2 млн за спілкування в чатах WhatsApp між трейдерами
13:28
Оновлено
на фото: наслідки російського обстрілу, школа в Ромнах
Росіяни вдарили по школі в Ромнах на Сумщині: загинули щонайменше 2 людини, 4 поранено
13:21
постраждала в Чехії українка
У Чехії чоловік побив українок, перед тим спитавши, звідки вони
13:16
прапор ЕС
Висловити тверду підтримку: Україну відвідають депутати парламентів 14 країн та Європарламенту
13:11
техогляд
Міносвіти отримало €8,5 млн від ЄС на розвиток закладів профосвіти
13:10
Оновлено
вибух в Оленівці
Розвідка: в тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 "Тріумф"
13:05
суд Гаага
Суд у Гаазі проведе публічні слухання за позовом України проти РФ з 18 до 27 вересня
12:50
У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків із канцелярією, зібраних волонтерами
12:35
Відходи, якими забруднювала області злочинна група з Київщини
Реформа системи управління відходами: у Міндовкілля роз'яснили, яких змін очікувати підприємцям
12:26
Українська стрічка "Довбуш" вийде в прокат у Німеччині на День Незалежності
12:23
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення та будівництво моста через Дністер: Шмигаль зустрівся з прем'єром Молдови
12:20
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Експерт з права: В Україні досі немає законів про прапор і герб
12:19
Передавав ФСБ дані про місця базування ЗСУ на Донеччині: жителю Слов'янська оголошено підозру
12:09
OPINION
Володимир В'ятрович
Хто зриває створення Національного військового кладовища для поховання загиблих героїв?
11:51
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 16-22 серпня: новий прорив на фронті та закрите небо над РФ
11:50
Оновлено
Смертельна ДТП на Вінниччині
У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей: усі їхали у легковику, який зіштовхнувся з вантажівкою
11:43
Гільдія режисерів США, страйк
Голлівудські страйки: сценаристи отримали нову пропозицію від компаній
11:33
Ліки
Ізраїль надіслав ЗСУ меддопомогу на 100 млн грн
11:20
На фото: Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: Працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше
11:16
Сергій Наєв
"Від ворога можна очікувати нахабних дій": Наєв про загрози від РФ у День Незалежності
11:16
прапор Росії
Замість Суровікіна повітряно-космічними силами РФ командуватиме генерал Афзалов, - росЗМІ
11:06
в центрі Донецька пролунало кілька вибухів
Окупанти заявили, що в центрі Донецька пролунало кілька вибухів
11:01
Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова
Статутний капітал на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти на Київщині та Львівщині: Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова
10:59
міна, мінування, заміновано
Британська The Mines Advisory Group допоможе з розмінуванням енергетичних об'єктів в Україні
10:29
На війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький
На війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький
10:23
Оновлено
На фото: Ларс фон Трієр
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют 23 серпня: ціни на долар та євро в обмінниках зросли
10:05
OPINION
Ігор Луценко
Війна може піти несподіваними шляхами
10:03
Оновлено
Президенти Литви й Португалії прибули до України
Президенти Литви й Португалії прибули до України
10:02
Володимир Зеленський
Зеленський: Прапор - наша сила, джерело волі і впевненість у тому, що він обов’язково майорітиме всюди, де має по праву
09:59
Уряд Великої Британії
Британія надасть Україні $245 млн для закупівлі ядерного палива
09:44
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Ймовірно, бої триватимуть й у 2025 році": Згурець назвав три сценарії щодо майбутнього війни в Україні
09:44
Оновлено
Росія заявила про нібито атаку українського БПЛА на Бєлгородщину
Росія заявила про нібито атаку українського БПЛА на Бєлгородщину та трьох загиблих
09:38
Херсонщина
За добу окупанти атакували 10 регіонів України: 4 загиблих, 14 поранених
09:37
Судан
Конфлікт у Судані: у деяких містах майже вичерпані запаси харчів
09:31
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Агресор перетворюється на жертву: у РФ створюють з Фінляндії образ ворога, - Нііністьо
09:18
Оновлено
на фото: наслідки російської атаки по Одещині
Уночі РФ вдарила по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу на Одещині
09:15
На фото: система ППО
Повітряні сили за ніч знищили 11 ворожих безпілотників
09:13
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах 
Розвідка Британії розповіла про труднощі російської логістичної мережі на півдні України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV