Українські військові збили на Донбасі російський безпілотник
Українські військові у суботу, 6 листопада, збили на Донбасі російський безпілотний літальний апарат
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram.
БПЛА було збито біля Болотеного, за 22 км на північний схід від Луганська у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
У ТКГ зазначили, що протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України. Зокрема, 7 листопада на напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове використали два безпілотники.
У всіх випадках ворожі БПЛА споряджені боєприпасами типу ВОГ-17, сьогодні вони здійснили їх скидання на позиції ЗС України.
Українська делегація нагадала, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено Мінськими домовленостями і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які системно порушують окупаційні війська.
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