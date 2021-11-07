Українські військові збили на Донбасі російський безпілотник

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram.

БПЛА було збито біля Болотеного, за 22 км на північний схід від Луганська у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

У ТКГ зазначили, що протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України. Зокрема, 7 листопада на напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове використали два безпілотники.

У всіх випадках ворожі БПЛА споряджені боєприпасами типу ВОГ-17, сьогодні вони здійснили їх скидання на позиції ЗС України.

Українська делегація нагадала, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено Мінськими домовленостями і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які системно порушують окупаційні війська.

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